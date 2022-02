Red Bull zal op 9 februari het doek van de RB18, de bolide voor het seizoen 2022, trekken. Daarmee lijkt het erop dat het Oostenrijkse team het eerste team zal zijn dat de nieuwe bolide toont.

In een korte teaser die Red Bull op Twitter plaatste is Max Verstappen te zien, samen met een render van de achterzijde van de RB18, die eerder al getoond werd. Dat wordt gevolgd door de datum van de onthulling van de bolide van Max Verstappen en Sergio Pérez: 9 februari.

Eind vorig jaar nam motorleverancier Honda afscheid van de Formule 1, maar Honda blijft wel nog motoren leveren aan Red Bull. Het enige verschil is dat Honda er niet langer een heel fabrieksprogramma aan verbindt, en de motor officieel geen Honda heet. Het was de bedoeling dat Red Bull vanaf 2023 vanuit de nieuwe Powertrains-afdeling zelf aan de motoren zou werken, maar de samenwerking lijkt tot en met 2025 door te gaan. De motoren zouden met de nieuwe deal tot en met 2025 vanuit de Honda-fabriek in Sakura geleverd worden, al is het hoge woord er nog niet uit. Of die deal betekent dat Honda als naam actief blijft in de Formule 1, is niet bekend.

Red Bull had haar fans al uitgenodigd voor een ‘innovatieve launch’ van de RB18. Het team heeft vijfduizend fans via The Paddock, het loyaliteitsprogramma van Red Bull Racing, verkozen die de lancering van de RB18 mogen livestreamen via hun eigen sociale media-accounts.

Red Bull is met deze lanceerdatum voorlopig het eerste team dat haar nieuwe bolide toont. Haas-teambaas Günther Steiner hintte onlangs nog dat zijn team mogelijk het eerste team zou zijn dat de nieuwe auto zou tonen, al moet het nu dus vóór 9 februari beelden laten zien om die eer te krijgen.

Team Chassis Datum Red Bull RB18 9 februari Aston Martin AMR22 10 februari McLaren MCL36 11 februari AlphaTauri AT03 14 februari Ferrari F1-75 17 februari Mercedes W13 18 februari Alpine A522 21 februari Alfa Romeo C42 27 februari Williams FW44 TBA Haas VF-22 TBA