De geruchten zingen al een tijdje rond en lijken binnenkort bevestigd te worden: Red Bull en Honda blijven tot en met 2025 samenwerken. Dit ondanks dat de Japanse fabrikant de Formule 1 eind 2021 officieel heeft verlaten wat het fabrieksprogramma betreft.

Dat Red Bull ook in 2022 nog op technische support van Honda kan rekenen, was al langer bekend. Honda voorziet Red Bull en zusterteam AlphaTauri voor komend seizoen van een nieuwe motor en zal die ook onderhouden en – voor zover de engine freeze die later dit jaar ingaat dat toestaat – ontwikkelen. Het verschil met de afgelopen jaren is dat Honda er niet langer een heel fabrieksprogramma aan verbindt, en de motor officieel geen Honda heet.

Zoals het er nu naar uitziet, gaan Red Bull en Honda echter tot maar liefst 2025 op deze wijze verder. Zowel De Telegraaf als Autosport meldt dat een deal hiervoor in de maak is. Tot en met 2025 komen de motoren dus gewoon uit de Honda-fabriek in Sakura, waar ze ook onderhouden worden. Dat is een groot verschil, want anders had Red Bull de ex-Honda’s per 2023 zelf moeten runnen.

Wel of geen Honda-stickers?

Of de nieuwe relatie betekent dat Honda ook in naam in de Formule 1 actief blijft, is nog niet duidelijk, maar niet uitgesloten. Volgens Red Bulls Helmut Marko speelt mee dat het titelsucces met Max Verstappen ertoe heeft geleid dat er binnen Honda iets anders tegen de Formule 1-exit wordt aangekeken. Dat vertelt hij althans aan Autorevue. Marko vertelt dat medium ook dat deze deal belangrijk is voor Red Bull met oog op de nieuwe motorformule voor 2026.

“Het is belangrijk dat alle rechten voor de motor bij Honda blijven liggen, want dat betekent dat wij als nieuwkomers te boek staan voor 2026”, verwijst hij naar hoe Red Bulls eigen motorafdeling in opbouw, Red Bull Powertrains, zelf een motor gaat ontwikkelen voor 2026. Een nieuwe fabrikant krijgt daarbij vrijheden die bestaande fabrikanten als Mercedes, Ferrari en Renault niet krijgen.

Geen hulp van Honda voor 2026

Voormalig Honda-topman Masashi Yamamoto gaat de verdere samenwerking tussen Red Bull en Honda als adviseur begeleiden. Hij vertelde eind vorig jaar nog aan FORMULE 1 Magazine dat Red Bull de 2026-motor zelfstandig moet ontwikkelen. Het kan hierbij geen gebruik maken van Honda’s data en intellectueel eigendom. Wat natuurlijk ook nog speelt, zijn de geruchten over een mogelijke samenwerking tussen Red Bull en Porsche of Audi.

Of het verlengen van de samenwerking met Honda hier impact op heeft, moet de tijd uitwijzen. Logischerwijs zal Honda er scherp op toezien dat haar knowhow niet alsnog via Red Bull bij een fabrikant als Porsche of Audi terechtkomt. Doordat Honda de motoren tot en met 2025 blijft beheren, kan Red Bull Powertrains zich wel volledig op 2026 richten. Tegelijkertijd betekent het dat het minder kennis en ervaring opdoet met het runnen van motoren.