Red Bull en Mercedes zijn een datum overeengekomen voor de overstap van de door Red Bull bij Mercedes weggeplukte Ben Hodgkinson. Hij gaat op 24 mei als technisch directeur aan de slag bij Red Bull Powertrains.

Red Bull Powertrains is de nieuwe motortak die Red Bull momenteel opzet. Hodgkinson moet één van de sleutelspelers binnen Red Bulls motordivisie worden en werd in april 2021 als aanwinst aangekondigd. Zoals altijd in de Formule 1 gaat zo’n overstap gepaard met gardening leave (verplicht verlof) en gesteggel over de startdatum.

Mercedes en Red Bull melden nu wat dat betreft een akkoord te hebben bereikt. Hodgkinson begint zodoende op 24 mei bij Red Bull. Hodgkinson stond nooit op de voorgrond bij Mercedes’ motorafdeling, maar neemt een schat aan ervaring mee. Hij was al sinds 2001 werkzaam op Mercedes’ motordepartement in Brixworth.

Red Bull Powertrains

Red Bull zet een eigen motortak op in reactie op het vertrek van partner Honda. De Japanse fabrikant heeft de Formule 1 eind 2021 verlaten, maar geeft Red Bull als afscheidscadeau nog wel een motor voor de komende jaren, tot er in 2026 een nieuwe motorformule volgt.

Hoewel deze motor niet langer een Honda wordt genoemd, geeft het Red Bull dit jaar nog wel tech support. Volgens berichten in verschillende buitenlandse media wordt die deal ook verlengd. Red Bull zou mogelijk zelfs tot en met 2025 op steun achter de schermen van Honda kunnen rekenen.

Het opzetten van de eigen motorafdeling blijft echter een prioriteit. Hier moet immers in eigen beheer een 2026-motor gebouwd kunnen worden. Of het dat daadwerkelijk volledig zelfstandig gaat doen, is nog maar de vraag. Red Bull en Porsche worden namelijk nog altijd met elkaar in verband gebracht voor een gezamenlijk motorproject.

Vraagtekens om de Volkswagen Group

Hoewel een samenwerking met Porsche veel Red Bull-fans als muziek in de oren zal klinken, zitten hier nog wel haken en ogen aan. Zo verliest Red Bull op die manier wel de onafhankelijkheid die het juist zegt na te streven met het eigen motorproject.

Voor Porsche is de vraag wat voor impact de samenwerking met Red Bull heeft op de vermoedelijke Formule 1-entree van een ander merk uit de Volkswagen Group, zoals Audi. De verwachting is dat dit de merken zijn waarmee de Volkswagen Group de Formule 1 betreedt, al is hier nog geen definitieve klap op gegeven.

Andere motorfabrikanten zullen in elk geval met argusogen naar deze projecten kijken. Dit vooral aangezien er een plan ligt om technische en budget restricties en in te voeren voor de motorontwikkeling. Zo zal er scherp worden gekeken of er geen sprake is van een illegale uitwisseling van kennis als er meerdere motorprojecten ontstaan.

