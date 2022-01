Masashi Yamamoto, voorheen de topman van Honda’s Formule 1-motorprogramma, gaat als adviseur aan de slag om Red Bull en Honda te helpen bij hun samenwerking achter de schermen na Honda’s officiële Formule 1-exit.

Hoewel Honda de Formule 1 in naam heeft verlaten, rijdt Red Bull de komende jaren door met naamloze maar nog altijd door Honda geleverde motoren. Dit is mogelijk vanwege de engine freeze die later dit jaar wordt ingevoerd en doordat Honda als een soort afscheidscadeau nog wel een 2022-motor voor Red Bull en AlphaTauri heeft ontwikkeld.

Het runnen van deze motoren leek aanvankelijk een taak voor Red Bull Powertrains, de eigen motorafdeling die Red Bull opzet. De afgelopen weken is echter duidelijk geworden dat Honda waarschijnlijk nog tot en met 2025 achter de schermen technische ondersteuning blijft bieden, totdat er in 2026 een nieuwe motorformule komt.

Lees ook: Motorexpert Hodgkinson stapt in mei over van Mercedes naar Red Bull

Rol voor Yamamoto

Gedurende die tussenliggende periode kan Red Bull daarbij op advies en steun van Yamamoto rekenen. Dit maakt hij duidelijk aan Motorsport. Yamamoto is eind vorig jaar weliswaar vertrokken bij Honda, maar heeft een eigen consultancy-bureau opgezet.

“We hebben een contract getekend met Red Bull Powertrains”, bevestigt Yamamoto. Volgens hem is dit op voorspraak van Red Bull-bazen Christian Horner en Helmut Marko gebeurd. Yamamoto’s werk zal er vooral uit bestaan om als een soort adviseur en verbindingsstuk tussen Red Bull en Honda’s motorafdeling te fungeren.

Volgens berichten in verscheidene buitenlandse media blijft Honda de motoren de komende jaren in Japan bouwen en onderhouden. Dit gebeurt wel zonder grootschalige fabriekssteun. Aanvankelijk was deze afspraak enkel voor 2022 bedoeld. Alles wijst er nu echter op dat er de komende jaren nog flink wat Formule 1-werk wordt verricht in Sakura.

Red Bulls eigen Powertrains-afdeling in Milton Keynes zal zich vermoedelijk voornamelijk op de ontwikkeling van een nieuwe krachtbron voor 2026 richten. Of het dit volledig zelfstandig doet of de handen ineenslaat met een nieuwe fabrikant – zoals Audi of Porsche – moet de toekomst uitwijzen.

Lees ook: ‘Toetreding Audi en Porsche op een oor na gevild’