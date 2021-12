Hoewel Max Verstappen in de Formule 1 al veel successen heeft gekend, zegt de Nederlander zich in de simulator ’tot de limiet’ te moeten pushen om andere simracers te verslaan. Het simracen helpt volgens hem ook in het echte leven: “Ik probeer mezelf steeds te verbeteren.”

Verstappen heeft met de Formule 1 een druk schema. Dit seizoen waren er 22 races en was er amper tijd om aan wat anders te denken. Toch houdt de Nederlander er ook van om eens in de simulator te stappen voor een simrace met andere virtuele racers. Niet alleen in de echte wereld, maar ook in die virtuele wereld is Verstappen succesvol.

“Het houdt me gewoon bezig”, zegt Verstappen daarover in een interview voor sponsor CarNext. De Nederlander rijdt regelmatig mee met speciale evenementen met Team Redline, een eSports-team met veel snelle simracers. “Ik besteed dan ook veel tijd aan de afstelling. In de simulator race ik niet met de Formule 1 maar met GT-auto’s. Dat vergt ook een andere rijtechniek.”

Dat hij vaak wint in simraces is niet zo vanzelfsprekend. Uiteraard is Verstappen heel snel, toch heeft hij aan de professionele simracers een echte uitdaging. “Zij zijn zo snel”, legt Verstappen uit. “Het is interessant om ze te zien rijden omdat zij geen echte ervaring hebben. Maar als je dan kijkt naar de manier waarop zij remmen en op het gas gaan, dan is dat gewoon zoals het hoort. Het is dan ook interessant om mezelf met hen te vergelijken omdat zij van nature snel zijn in de sim, ik ben van nature snel in het echt.”

“Dat is ook een andere motivatie omdat ik weet dat als ik in een echte auto stap, ik weet dat ik snel zal zijn”, vervolgt Verstappen. “Maar in de simulator zijn deze jongens de maatstaf en moet ik mezelf tot de limiet pushen. Ik houd ervan om mezelf te testen en ook beter te worden en van hen te leren. In mijn vrije tijd probeer ik steeds om mezelf te verbeteren, dat helpt me ook in het echte leven”, besluit Verstappen.

