Dat Max Verstappen een impact heeft gehad op de Formule 1, daar bestaat geen twijfel over. De kersverse wereldkampioen maakt indruk met zijn rijstijl, maar wat oud-Formule 1-coureur David Coulthard met name opvalt is dat hij veel nieuwe fans naar het circuit weet te trekken: “Dat kan hij al heel goed.”

“Elke ouder kan zijn kind een kans geven op een carrière, maar dan moet hij of zij hét wel hebben, Max heeft hét”, zegt voormalig Formule 1-coureur David Coulthard in een interview met FORMULE 1. “En uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen reis. Mijn zoon is 12 jaar en actief in de karts. Hij is later begonnen omdat ik hem nooit gepusht heb. Ik heb nooit de ‘Jos-methode’ kunnen doen: ik ben veel op pad en werk veel in het weekend. Dit is zijn reis en dat is oké. We zullen zien waar het hem zal brengen. Jacques Villeneuve heeft een kampioenschap gewonnen zonder ooit in een kart te hebben gezeten. Damon Hill is op de motoren begonnen. Er is niet één juiste manier om succes in de Formule 1 te hebben.”

Wat Coulthard aan Verstappen opvalt, is dat hij veel nieuwe fans naar de Formule 1 weet te trekken. “Het mooie aan de ontwikkeling van Max vind ik ook dat hij nu echt zijn eigen leven heeft, hij is een kerel. Hij heeft nu meer levenservaring. Veel jongens blijven lang thuis, maar vergeet niet dat Max al best lang op zichzelf is.”

“De Formule 1 is een harde wereld, het draait niet alleen om het snel rijden van auto’s. Hij heeft een privéleven en een carrière en deelt dat goed in. Hij is erachter wat het beste voor hem werkt. Ik zie nu veel jongens die Verstappen-fan zijn en gamen. Max is ook een echte gamer en dat schept een band met dat publiek. In de sport draait het ook om nieuwe mensen aantrekken en naar het circuit te lokken. Max kan dat al heel goed”, aldus Coulthard.

