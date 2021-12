Red Bull-teambaas Christian Horner zou zijn goudhaantje Max Verstappen voor niemand anders op de grid willen ruilen. De Nederlander blijft zijn teamchef ook verbazen met wat hij achter het stuur presteert.

Dat stelt Horner in een exclusief interview voor de FORMULE 1 Magazine special ‘Het kampioensjaar van Max’. “Hij blijft ons elke keer weer verbazen”, zegt Horner over Verstappen, de kampioen van 2021. “Neem Brazilië”, oppert Horner, “waar hij na 58 ronden nog voorop lag in een auto die veel minder snel was dan die van Lewis Hamilton.”

“Dat was een waanzinnige voorstelling”, vindt Horner, maar zo waren er wel meer. “Mexico, Austin: er zijn zoveel races geweest waarin hij het onvoorstelbare presteerde…” Natuurlijk kan een coureur altijd nog beter worden, ook Verstappen, maar dat vindt Horner ook ‘het mooie aan Max’: “Hij heeft nooit het idee dat hij klaar is.”

Lees ook: Horner wil nog wel 15 jaar door met Verstappen: ‘Heb het papierwerk bij me’

“Max leert nog steeds en wordt nog steeds beter. Dat vind ik ook zo opwindend om te zien.” Of hij de beste coureur is die Red Bull ooit heeft gehad, vindt Horner wel een lastige vraag. “Het is altijd moeilijk coureurs te vergelijken. Maar er is geen andere coureur die we liever in ons team zouden hebben dan Max.”

Als het aan Horner ligt, blijft Verstappen ook nog jaren bij Red Bull. De coureur heeft op zijn beurt ook de intentie uitgesproken ‘nog wel vijftien jaar’ bij het team te blijven. Volgens zijn vader Jos Verstappen is het zelfs denkbaar dat zijn zoon het team zijn gehele Formule 1-carrière trouw blijft.

“Dat zou een mooi scenario zijn”, erkent Horner. “En waarom ook niet, hè? Max is een fenomenaal coureur. Het is aan ons om hem het juiste materiaal ter beschikking te stellen, zodat hij zijn volledige potentieel kan benutten.” In 2021 is dat alvast gelukt. Red Bull-topman Helmut Marko zinspeelt ook al op contractverlenging voor Verstappen.

Lees ook: Marko hint naar contractverlenging Verstappen

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer van FORMULE 1 Magazine hier en krijg hem gratis thuisbezorgd. Exclusieve foto’s en interviews met Jos Verstappen en Christian Horner, David Coulthard analyseert en nog veel meer!