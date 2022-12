Oud-Formule 1-coureur Romain Grosjean gaat aan de slag als fabrieksrijder voor Lamborghini. De 36-jarige Fransman gaat daar een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van de hypercar van het Italiaanse merk, die vanaf 2024 aan het World Endurance Championship en IMSA-kampioenschap moet meedoen.

Grosjean maakte in 2021 de overstap naar de Amerikaanse IndyCar na elf seizoenen in de Formule 1, maar neemt vanaf 2023 naast de IndyCar een ander project op zich. Hij gaat aan de slag als fabrieksrijder voor Lamborghini, namens het succesvolle Italiaanse team van Iron Lynx.

Grosjean neemt daardoor volgend jaar in januari deel aan de beroemde 24 uur van Daytona. Hij stapt dan in de Lamborghini GT3 EVO2, samen met teamgenoten Mirko Bortolotti en Andrea Caldarelli. Dat zal niet zijn enige race in de Lamborghini worden, al ontbreekt nog een volledig programma voor de Fransman.

Bovendien gaat Grosjean bij Lamborghini een ‘sleutelrol’ spelen bij de ontwikkeling van de LMDh, de hypercar van het merk die zowel in het World Endurance Championship als het Amerikaanse IMSA-kampioenschap moet verschijnen. Het is nog niet bekend of Grosjean ook in 2024, wanneer de LMDh klaar moet zijn, achter het stuur gaat kruipen voor de 24 uur van Le Mans.

“Het is een eer om me bij Lamborghini te voegen, het is een iconisch merk voor iedereen die van auto’s houdt, waaronder mijzelf en mijn kinderen”, zegt Grosjean. “Ik ben erg blij om twee dingen. Allereerst ben ik blij dat ik ga deelnemen aan de race in Daytona met de GT3 die al zo succesvol is geweest op dit circuit, en dat met een goed team als Iron Lynx. Dat wordt een mooie ontdekkingsreis voor mezelf.”

“Ten tweede ben ik blij omdat ik later dit jaar help bij de ontwikkeling van de nieuwe LMDh”, vervolgt Grosjean. “Ik heb het geluk dat ik deze al heb gezien. Het is een ongelofelijk project binnen de langeafstandsracerij. Het wordt een zeer interessante categorie met alle fabrikanten die op de deur kloppen. Lamborghini is een succesvol merk en hopelijk kunnen we goed presteren in de toekomst”.