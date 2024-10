Daniil Kvyat is steeds minder bezig met een rentree in de Formule 1. Tegelijkertijd is de Rus ervan overtuigd dat hij geen slecht figuur zou slaan op het allerhoogste niveau. “Als ik de kans zou krijgen, zou ik het goed doen en sterk presteren, daar ben ik van overtuigd”, aldus de voormalig coureur van onder andere Red Bull.

In een uitgebreid interview met FORMULE 1 Magazine vertelt Kvyat (30) over zijn nieuwe bestaan als fabrieksrijder voor Lamborghini en kijkt hij terug op zijn veelbesproken ‘swap’ in 2016, toen hij als Red Bull-coureur tussentijds werd teruggezet naar Scuderia Toro Rosso ten faveure van Max Verstappen.

Tegenwoordig is hij met name actief in het World Endurance Racen, iets wat hem uitstekend bevalt, zo vertelt hij. Kvyat: “Het leven eromheen is minder hectisch dan ik gewend was in de Formule 1. In het WEC heb je te maken met minder races, media, minder tv-camera’s, maar vergis je niet, het is één van de grootste kampioenschappen naast de Formule 1, zeker nu er zoveel autofabrikanten meedoen.

Het racen is erg gaaf. En competitief. Het is anders dan Formule 1, maar het zijn interessante auto’s om mee te racen. Bij Lamborghini zijn we een nieuw project begonnen met een nieuwe auto, dus er is veel werk aan de winkel de auto verder te verbeteren. We zijn op het nulpunt begonnen, dus vooral qua ontwikkeling is er nog ontzettend veel te doen. Dat is een terrein, waar je invloed als coureur soms beperkt is, maar je bent er wel voor een groot deel van afhankelijk. Ik hoop vooral dat we snel stappen kunnen maken.”

‘F1 kijken op luie zondag’

– Hoe intensief volg je de Formule 1 nog?

“Op de voet is misschien een beetje overdreven. Ik denk dat ik vijftig procent van de races zie, wanneer ik thuis ben en een luie zondag heb. Maar als ik druk ben, dan kijk ik niet. Van een afstandje volg ik uiteraard wel alle ontwikkelingen.”

– Heb je zelf nog ambities als F1-coureur?

“Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik ken mijn waarde en kwaliteiten als coureur. Als ik de kans zou krijgen, zou ik het goed doen en sterk presteren, daar ben ik van overtuigd. Maar de Formule 1 is een kleine wereld met slechts twintig stoeltjes beschikbaar en bij de verdeling daarvan komt heel veel politiek om de hoek kijken. Alle gesprekken die ik heb gevoerd over een mogelijke rentree in de Formule 1 hebben nergens toe geleid. Dus om eerlijk te zijn, denk ik er steeds minder over na.”

– Je hebt het over de politieke invloeden in de Formule 1. Over politiek gesproken, in hoeverre is jouw Russische nationaliteit nog een complicerende factor voor jou, gezien de oorlog in Oekraïne en de internationale sancties tegen Rusland?

“Voor mij persoonlijk niet, maar voor anderen is het (zijn Russische nationaliteit, red.) misschien wel een probleem en dat heb ik dan te respecteren. Ik race al lang onder een Italiaanse licentie, dus vanuit sportief oogpunt is er niets aan de hand. Maar we weten ook dat het – zeker in de Formule 1 – soms meer is dan sport alleen.”

