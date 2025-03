Het F1-team van Red Bull zal vandaag de rijderswissel van Liam Lawson met Yuki Tsunoda officieel bekendmaken. Dat heeft Red Bull-topman Helmut Marko bevestigd tegenover het Oostenrijkse OE24. Volgens Marko heeft de leiding met de aanvankelijke keuze voor Lawson als teamgenoot van Max Verstappen. een fout gemaakt.

“Yuki was te inconsistent. Daarom hebben we unaniem voor Lawson gekozen, maar onder de verhoogde druk kon hij vanaf de eerste dag in Australië niet leveren”, zo stelt Marko. “Toen kwam hij in een neerwaartse spiraal terecht. Het is als een aangeslagen bokser; het is heel moeilijk om daar weer uit te komen. In die zin was het een fout.”

Lawson stelde bij de eerste twee races van het seizoen zwaar teleur. In Australië viel hij uit, in China eindigde hij als laatste. ,,Natuurlijk is wat hij tot nu toe heeft gedaan niet genoeg geweest. We hebben een sterke tweede rijder nodig, al was het maar voor de tactiek van het team.”

Volgens Marko moet de meer ervaren Tsunoda de druk wel aankunnen. Om die reden wordt Tsunoda overgeheveld vanuit het opleidingsteam Racing Bulls. Hij zal volgende week zijn debuut maken voor Red Bull tijdens zijn thuisrace in Suzuka. Tsunoda heeft al plaatsgenomen in de simulator van Red Bull om zich op de Japanse GP voor te bereiden.

