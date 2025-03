Een stabiel werkklimaat geldt over het algemeen als voorwaarde om tot topprestaties te komen. Bij Red Bull is stabiliteit al anderhalf jaar ver te zoeken. In dat licht mag de titelprolongatie van Max Verstappen afgelopen jaar met terugwerkende kracht alsnog een klein wonder worden genoemd. De grote vraag is echter hoe lang hij nog voor het Oostenrijkse team uitkomt. Door de interne chaos jaagt Red Bull hem in ieder geval hard richting de uitgang.

Het besluit van Red Bull – hoewel nog niet officieel bevestigd – om teamgenoot Liam Lawson al na twee races te slachtofferen is de viervoudig wereldkampioen in het verkeerde keelgat geschoten. De Nieuw-Zeelander stelde zowel bij de openingsrace in Australië (DNF) als afgelopen zondag in China (twintigste) zwaar teleur. Verstappen zou er – naar verluidt – intern voor gepleit hebben om de relatief onervaren Lawson (22) meer tijd te gunnen. Vergeefs, zo blijkt. Vanaf komende race krijgt hij echter Yuki Tsunoda als nieuwe teamgenoot aan zijn zijde.

Red Bull is al anderhalf jaar een voortdurende bron van onrust. Afgelopen seizoen was het ook aan de lopende band hommeles, hetgeen zijn weerslag had (en heeft) op de dynamiek binnen het team. Denk nog maar eens terug aan de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag door een medewerkster aan het adres van teambaas Christian Horner, de interne machtsstrijd achter de schermen, de openbare ruzie tussen Horner en Jos Verstappen, het dreigende ontslag van Verstappens vertrouwensman Helmut Marko, ontevreden sponsors en – als een direct of indirect gevolg van dit alles – het vertrek van een aantal sleutelfiguren, onder wie meesterontwerper Adrian Newey, sportief directeur Jonathan Wheatley en aero-expert Dan Fallows.

Een rotte werkomgeving

De moeizame seizoensstart van Red Bull en met name Lawson heeft natuurlijk alles te maken met de staat van de RB21. De auto is lastig te besturen, dat is bekend, maar veel belangrijker: de auto is gewoon te langzaam. “We zijn het vierde team op de grid”, zei Verstappen nog in de aanloop naar de GP van China. Natuurlijk, Lawson heeft het de eerste twee races slecht gedaan, maar met een inferieure auto en in een rotte werkomgeving is het voor een rookie verdomd lastig zich staande te houden.

Een half jaar geleden was men binnen Red Bull lyrisch over Lawson en zijn prestaties bij het opleidingsteam. Om die reden kreeg hij voor het tweede zitje naast Verstappen de voorkeur boven Tsunoda, die in de ogen van onder andere Horner en Marko nog te onbesuisd was. Inmiddels is na twee races in 2025 die mening volledig herzien en aanleiding genoeg om Lawson – als zoveelste in een lange rij – voortijdig bij het grof vuil te zetten.

Het is de vraag wat men op het hoofdkwartier bij Red Bull in Oostenrijk van de hele gang van zaken vindt. De meedogenloze afrekening van Lawson verdient niet de schoonheidsprijs en brengt voor het merk Red Bull serieuze reputatierisico’s met zich mee. Immers, dit is niet de manier waarop je als bedrijf met medewerkers omgaat. Sterker, het openbaar kapittelen van Lawson en de vroege ‘swap’ met Tsunoda, het mag op z’n zachtst gezegd onbehoorlijk genoemd worden. Op de achtergrond sluimert bovendien nog altijd de aanklacht tegen Horner. Hij zal zich in januari 2026 moeten verantwoorden bij de Britse arbeidsrechter na de aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag.

Vertrouwen geven

Uiteraard is Formule 1 in veel aspecten onvergelijkbaar met het normale bedrijfsleven, maar er is ook een belangrijke overeenkomst: het is mensenwerk. In het geval van Lawson had men hem meer vertrouwen en tijd kunnen (lees: moeten) geven. Bovendien, de keuze voor Tsunoda brengt evengoed sportieve risico’s met zich mee.

Terug naar Max Verstappen dan: hij heeft bij Red Bull een doorlopend contract tot en met 2028, maar prestatieclausules bieden hem een ontspanningsroute naar een ander team. En inmiddels wordt het steeds lastiger argumenten te verzinnen waarom Verstappen na dit seizoen nog bij Red Bull zou moeten blijven. Zelf verkondigt hij al langere tijd dat het vooral belangrijk is dat de rust snel terugkomt, maar die is nog altijd ver te zoeken.

Het laatste zetje?

De dynamiek binnen het team is bovendien niet meer wat het is geweest, zo gaf vader Jos Verstappen recent in een interview tegenover FORMULE 1 Magazine ook nog aan. Daarnaast is de auto momenteel niet snel genoeg en het is maar zeer de vraag hoe dat zich verder ontwikkelt, aangezien de samenwerking met motorleverancier Honda na dit seizoen ophoudt. Het team is vanaf 2026, wanneer het nieuwe motorreglement van kracht wordt, aangewezen op haar eigen motordivisie Red Bull Powertrains, met de ondersteuning van Ford. De eerste geluiden over de voortgang van dat project beloven weinig goeds.

Oftewel, Max Verstappen zal zich meer dan ooit achter de oren krabben of de tijd niet rijp is voor een nieuw avontuur bij Mercedes of Aston Martin. Misschien betekent de manier waarop de leiding van Red Bull is omgegaan met Liam Lawson zelfs wel het beslissende zetje…

