Liam Lawson wordt door de leiding van Red Bull al na twee races ingeruild voor Yuki Tsunoda, die promotie maakt vanuit het opleidingsteam van Racing Bulls. De officiële bevestiging wordt nog deze week verwacht. Volgende week staat de GP van Japan op het programma.

Lawson is binnen de Red Bull-familie de laatste coureur in een lange rij die tussentijds het veld moet ruimen. Wat dat betreft heeft Red Bull een dubieuze reputatie als het gaat om rijderswissels en hoe het team met haar coureurs omgaat.

Hieronder een overzicht van alle tussentijdse swaps bij Red Bull Racing en haar satellietteam (Toro Rosso/AlphaTauri/Visa RB/Racing Bulls). Van Liuzzi tot Lawson…

2005

Red Bull: Afwisselend Vitantonio Liuzzi en Christian Klien

2006

Red Bull: Christian Klien eruit, Robert Doornbos erin

2007

Toro Rosso: Scott Speed eruit, Sebastian Vettel erin

2009

Toro Rosso: Sebastien Bourdais eruit, Jaime Alguersuari erin

2016

Red Bull: Daniil Kvyat eruit, Max Verstappen erin

2017

Toro Rosso: Daniil Kvyat eruit (2x), Pierre Gasly en Brendon Hartley erin

2019

Red Bull: Pierre Gasly eruit, Alex Albon erin

2023

AlphaTauri: Nyck de Vries eruit, Daniel Ricciardo erin

2024

Visa RB: Daniel Ricciardo eruit, Liam Lawson erin

2025

Red Bull: Liam Lawson eruit, Yuki Tsunoda erin

