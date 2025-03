Yuki Tsunoda werd afgelopen week gepromoveerd naar red Bull en zal volgende week in zijn thuisrace in Japan zijn debuut maken voor het team. In een uitgebreid interview met FORMULE 1 Magazine vertelt hij onder andere over zijn stemmingswisselingen en het werken met een psycholoog.

Je vertelde vier jaar geleden dat je met een psycholoog werkte. Doe je dat nog steeds?

“Eigenlijk heb ik dat tot de Formule 2 gedaan. Maar ik heb nog steeds wel iemand die me helpt. Soms, als ik me alleen voel, of emotioneel down ben, bel ik hem. Gewoon, om te praten, om te herstellen. Dat is het. Hij helpt me als dat nodig is. Binnen een raceteam gebeurt zoveel, het is soms vrij instabiel. Maar ik weet wel wat ik moet doen. Daarbuiten zijn er soms dingen waar ik mee worstel, net als ieder ander mens. Een woordenwisseling met vrienden, liefdesproblemen… Gewoon, de normale dingen. Maar om heel eerlijk te zijn: ik ben blij met hoe ik nu ben en hoe het gaat.”

Je bent inmiddels geacclimatiseerd in Europa. Maar hoe was het als tiener Japan te verlaten en een andere wereld binnen te stappen?

“Wat betreft de mentaliteit en emoties om weg te zijn uit Japan: dat is allemaal behoorlijk goed gegaan. Een van mijn vrienden van de middelbare school is naar Europa gekomen om mij een beetje te helpen. Hij organiseert en regelt dingen voor mij, waar ik eigenlijk geen tijd voor heb. Want ik wil me op het racen concentreren. Daarom was ik ook niet zo eenzaam. In het tweede jaar, toen ik hier alleen was, voelde ik me soms wel vrij eenzaam.” Die tijd ligt ver achter hem, benadrukt Tsunoda en komt met een voorbeeld. “Na de race in Singapore ben ik naar Japan gevlogen. Vervolgens vloog ik terug naar Europa, voordat we naar Austin (VS) gingen. Weet je wat verrassend was? Dat ik Europa miste. Ik voel me nu eigenlijk meer thuis in Europa dan in Japan. Mijn mindset is wat dat betreft helemaal veranderd: Europa is beter voor mij. Ik voel me er thuis, vind het er relaxt.”

