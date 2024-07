Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft eerlijk toe dat de RB20 in Silverstone met problemen kampte. Toch is de Oostenrijker er allesbehalve gerust op dat Red Bull wederom de constructeurstitel pakt, ondanks de aanhoudende goede prestaties van Max Verstappen. Verder doet hij geen concrete uitspraken over het verdere verloop van het seizoen en stelt daarmee Sergio Pérez bepaald niet gerust.

In Silverstone moest Red Bull toekijken hoe Mercedes er weer met de overwinning vandoor ging. Adviseur Helmut Marko geeft eerlijk toe dat de RB20 met problemen kampte. “We hadden weer niet de snelste auto in Silverstone”, vertelt de Oostenrijk tegen OE24. “We hebben een probleem, zo niet meerdere. Maar zolang we onze voorsprong in elke race blijven uitbreiden, komt het goed.” De 81-jarige vond de overwinning van Mercedes verder geen slechte zaak voor de Formule 1 als sport. Volgens Marko helpt het om de koningsklasse minder “saai” te maken.

Marko stelt Pérez niet gerust

De voorsprong van Red Bull in het constructeurskampioenschap is vooral te danken aan de prestaties van Verstappen. De geruchten rondom de toekomst van de slechter presterende Sergio Pérez nemen daarom ook alleen maar toe. Marko geeft inderdaad toe dat Red Bull “ervoor moet zorgen dat Pérez zijn normale vorm terugkrijgt. Met alle pech die hij heeft gehad, is hij ook mentaal beschadigd.” De adviseur wil daarom ook nog geen concrete uitspraak doen of de Mexicaan nog in 2025 voor Red Bull rijdt: “Wat is zeker in de Formule 1?”.

Marko focust zich liever op de korte termijn, en of de overwinning van concurrent Mercedes op Silverstone betekent dat de Duitse renstal definitief terug is. “Ze hebben een stap vooruit gezet. Maar dat betekent nog niet dat ze de snelste auto hebben. Silverstone met zijn koele temperaturen heeft Mercedes goed gedaan”, legt de Oostenrijker uit, die daarbij echter niet uitsluit dat Mercedes het op de warmere Hungaroring slechter gaat doen. “Normaal hebben ze (Mercedes, red.) het moeilijk in de hitte. Maar wat is normaal dit seizoen? We beleven zulke ups en downs dat zelfs wij soms het spoor bijster zijn.”

