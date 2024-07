Sergio Pérez voelt nog geen extra druk om de komende twee races goed te presteren. De Mexicaan weet dat de Grands Prix in Hongarije en België bepalend kunnen zijn voor zijn F1-toekomst, maar ziet de races nog niet als cruciaal. Pérez denkt dat zijn prestaties momenteel onder een vergrootglas liggen, omdat hij nu eenmaal voor Red Bull rijdt.

Eerder werd er al door ingewijden bericht dat er clausules in Pérez’ contract staan die stellen dat hij voor de zomerstop binnen honderd punten van teamgenoot Max Verstappen moet zitten. Ook moet de Mexicaan binnen vijf posities van Verstappen in het klassement staan. Pérez staat momenteel op P6 in het kampioenschap, terwijl Verstappen op P1 staat. De coureur heeft een achterstand van 137 punten op zijn teamgenoot.

Hoewel Pérez niks bevestigt rondom zijn contract, zegt hij wel eerlijk dat hij probeert om alle geruchten rond zijn toekomst buiten te sluiten. “Het is moeilijk om alle externe geluiden buiten te sluiten,” vertelde Pérez aan de media in Hongarije. “Maar uiteindelijk kom ik hier om mijzelf maximaal in te zetten. Zodra ik hier ben, concentreer ik me op de belangrijke dingen.”

De Mexicaan denkt dat de speculaties rondom zijn toekomst zo hevig zijn, omdat hij nu eenmaal bij Red Bull rijdt. “Het lawaai is natuurlijk veel luider als je bij Red Bull rijdt. Maar ik denk dat dat het mooie van de uitdaging is”, vertelt Pérez. “Daarom heb ik besloten om mijn contract bij het team te tekenen en te verlengen, want ik hou van de uitdaging.”

Komende twee races bepalend voor toekomst Pérez?

Er zijn nog maar twee races voor de zomerstop, de Grands Prix van Hongarije en België, maar Pérez ontkent dat hij extra druk op zijn schouders voelt. “De komende twee races leveren evenveel punten op”, legt de Mexicaan uit. “Uiteindelijk hebben we deze punten nodig vanaf nu tot het einde van het jaar. Dus het verandert niets, deze komende twee races.”

Wel geeft de Red Bull-coureur toe dat de komende twee races belangrijk zijn voor zijn eigen toekomst. “Ik kan natuurlijk niet over mijn contract praten, maar wat ik zei (na Silverstone, red.) is dat de komende twee races belangrijk voor me zijn. Ik wil in een goede stemming op vakantie gaan. Ik ben volledig gefocust om alles te leveren. Ik zal hier volgend jaar weer zijn en dat is niet anders”, aldus Pérez.

