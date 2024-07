Sergio Pérez zal zich de aankomende races moeten laten gelden. De eerste seizoenshelft is achter de rug en de Mexicaan heeft minder dan de helft van de punten van zijn Nederlandse teamgenoot. In de paddock wordt al gefluisterd dat Checo dankzij een aantal clausules in zijn contract vroegtijdig op straat kan worden gezet. Volgens experts heeft hij nog een paar races om zich te bewijzen.

LEES OOK: Wil Horner Tsunoda toch een kans geven bij Red Bull? ‘Houden overal rekening mee’

Tijdens de Britse Grand Prix liet Sergio Pérez het opnieuw afweten. Na een mislukte kwalificatie – in Q1 bracht hij een bezoekje aan de grindbak – startte Pérez zondag vanuit de pitstraat. In de race kwam hij dankzij een verkeerde bandenstrategie als zeventiende over de streep. Het is de zesde race op rij dat Pérez teleurstelt. Mede dankzij twee DNF’s verzamelde hij sinds de Grand Prix op Imola maar 21 WK-punten. Max Verstappen scoorde er in hetzelfde tijdsbestek liefst 119!

“Het is een ontzettend groot probleem”, weet ook oud-wereldkampioen Jenson Button. De 44-jarige Brit blikte met Sky Sports terug op het raceweekend in Silverstone. “Natuurlijk had Sergio Pérez ook pech met het weer, maar het is wel zorgelijk dat McLaren zoveel punten kan wegsnoepen bij Red Bull.” Button weet dat het constructeurskampioenschap nog lang niet gestreden is.

“Hij moet op z’n minst een paar punten scoren, dit kan zo niet door blijven gaan”, vervolgde hij. “In de volgende race moet hij presteren, anders is Red Bull echt genoodzaakt een andere coureur in de auto te zetten. Het is hard, maar als je een kampioenschap wil winnen, heb je geen andere keus.”

LEES OOK: Horner waarschuwt Pérez: ‘Hij weet dat het onhoudbaar is’

Clausules

Volgens ingewijden heeft Sergio Pérez een aantal clausules in zijn contract staan, waardoor hij vervroegd geslachtofferd kan worden. Het Duitse Auto, Motor und Sport wist eerder te melden dat er tijdens de zomerstop een beslissing wordt gemaakt over Pérez’ toekomst. Checo heeft zodoende nog de Grand Prix van Hongarije en de Grand Prix van België om zich te bewijzen.

Na de Britse GP riep De Telegraaf iets soortgelijks. Een aantal clausules in Pérez contract zouden gebieden dat het gat met Max Verstappen na Spa niet groter mag zijn dan 100 punten. De 34-jarige coureur moet op dit moment 137 punten goedmaken op zijn teamgenoot. Red Bull zou daardoor de mogelijkheid hebben om hem vroegtijdig te wisselen met een andere coureur. Ook zou Pérez niet meer dan vijf plaatsen onder Verstappen mogen staan in het rijderskampioenschap. Met zijn zesde plaats staat hij nu nog veilig, maar Oscar Piastri en Lewis Hamilton komen gevaarlijk dichtbij.