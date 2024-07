Lewis Hamilton eindigde als derde tijdens de GP Hongarije. De Brit pakte daarmee zijn 200ste podium uit zijn Formule 1-carrière. Het scheelde echter niet veel of Hamilton had de podiumplek aan Max Verstappen moeten laten. De twee kwamen elkaar in de laatste rondes van de race nog tegen, waarbij de Nederlander van de baan vloog. Volgens Hamilton was de botsing niet meer dan een race-incident.

De Brit reed aan het begin van de race lange tijd op de vierde plek rond, maar plaatste al snel een undercut op Verstappen. Hamilton kwam daardoor op P3 terecht, maar zag al gauw zijn Nederlandse concurrent weer in zijn spiegels. Even kwam Verstappen ook aan de Brit voorbij, maar een verremming van de Red Bull-coureur zorgde ervoor dat Hamilton weer gauw de plek kon terugpakken. In ronde 64 kwamen Hamilton en Verstappen elkaar weer tegen op de baan, waarbij het voorwiel van de Brit tegen het achterwiel van de Nederlander kwam. Verstappen vloog daardoor van de baan, en Hamilton kon doorrijden op P3.

Hamilton eindige uiteindelijk op het podium, achter Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren. De Brit feliciteerde zijn oude team dan ook meteen na de race. “Ik feliciteer McLaren van harte met de 1-2”, aldus Hamilton, die zijn carrière ook bij de Britse renstal begon. “Dat is mijn oude familie.” De zevenvoudig wereldkampioen is vooral blij voor kersverse winnaar Piastri. “Geweldig. Hij heeft het fantastisch gedaan sinds hij (in de Formule 1, red.) is en het was slechts een kwestie van tijd voordat hij zou winnen.”

Aanvaring met Verstappen een race-incident

Hamilton had voorafgaand aan de race niet verwacht dat hij zijn bijzondere mijlpaal kon vieren. “We hadden niet het tempo van de McLarens of de Red Bulls. Het lukte ons maar net om bij de start bij te blijven. Het gevecht aan het einde was haarfijn, maar dat is racen.” In het laatste gedeelte probeerde Verstappen om de Mercedes-coureur in te halen, en raakten de twee elkaar. Voor Verstappen was zijn kans op een podiumplek toen verkeken. “Verstappen stuurde hem aan de binnenkant, ik bleef stilstaan. Ik denk dat het een race-incident is”, is de conclusie van Hamilton.

