Nee, dit is geen grap! Maandag 1 april maakten Liberty Media en MotoGP bekend dat ’s werelds grootste motorkampioenschap is overgenomen voor 4,2 miljard euro. Liberty Media – de Amerikaanse mediagigant die sinds 2016 ook succesvol eigenaar is van Formule 1 – wil dezelfde marketingformule loslaten op MotoGP.

Volgens de deal krijg Liberty Media 86% van de aandelen van het Spaanse Dorna – de huidige eigenaar van MotoGP – in handen. De andere 14% blijft in het bezit van het management van de raceklasse. De bevestiging van de deal heeft wat langer geduurd. Het oorspronkelijke plan was om de stap al vóór de openingsronde van het MotoGP-seizoen aan te kondigen. De deal zal naar verwachting eind 2024 officieel worden afgerond.

Greg Maffei, president en CEO van Liberty Media, is blij met de deal. “We zijn verheugd ons portfolio van toonaangevende livesport- en entertainmentactiva uit te mogen breiden met de overname van MotoGP”, laat hij weten middels een persbericht. “We zijn van plan de sport te laten groeien voor MotoGP-fans, teams, commerciële partners en onze aandeelhouders.” “Dit is de perfecte volgende stap voor MotoGP”, voegde Carmelo Ezpeleta, CEO van Dorna, eraan toe. “We zijn enthousiast over wat deze mijlpaal Dorna, de MotoGP-paddock en racefans brengt.”

Liberty Media

Onder leiding van Liberty Media heeft de Formule 1 een gigantische groei doorgemaakt. Met name op sociale media heeft de sport een grote inhaalslag gemaakt en ook op voorheen moeilijk bereikbare markten is de sport ongekend populair. Projecten zoals Netflix’ Drive to Survive, wat in Amerika een grote populariteit geniet, dragen hieraan bij.

Het is nog maar de vraag een dergelijke deal wordt goedgekeurd door de EU. Met MotoGP en Formule 1 heeft Liberty Media in feite een monopolie op de twee grootste motorsporten in Europa. Aandelengroep CVC was ook ooit eigenaar van zowel F1 als Moto GP, maar werd toen gedwongen om een van deze te verkopen. Onder de Europese regels van 2006 was het niet mogelijk om beide raceklassen te bezitten. Het risico bestond dat de prijzen voor de uitzendrechten onnodig zouden stijgen.

