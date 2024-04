Het invoeren van een budget cap heeft de toekomst van de Formule 1 gered. Dat stelt Pat Symonds, technische baas van de FIA. “Het heeft bijvoorbeeld nieuwe motorleveranciers opgeleverd.”

Symonds, vijftien jaar geleden nog in opspraak rond ‘Crahsgate’, is sinds 2017 Chief Technical Officer bij de FIA. Eerder had hij die rol bij het Formule 1-team van Williams. Hij weet dus waar hij het over heeft.

“De toekomst van Williams hing in mijn tijd aan een zijden draadje. En even later was het eigenlijk al over en sluiten voor dat team. Het werd verkocht (aan investeringsmaatschappij Dorilton, red.) en dat heeft het team gered”, zegt hij in de podcast Beyond the Grid. “De budget cap speelt daarin een rol.”

Door de invoering van een plafond om kosten niet hoger te laten oplopen dan een vooraf bepaald maximum, is de sport volgens Symonds aantrekkelijker geworden om in te investeren. Hij wijst naar motorleveranciers als Ford en Audi die de sport betreden in 2026.

“Zij weten wat het gaat kosten. En dat maakt het interessant om aan de technische kant in te stappen zonder dat je er een belachelijke prijs voor moet betalen als fabrikant of leverancier. Het zijn geen honderden miljoenen dollars meer, maar een gerichte investering met een maximum en in zaken die voor hen specifiek interessant zijn.”

De budget cap blijft volgens hem onmisbaar om de Formule 1-teams een financieel gezonde toekomst te bieden. “Er waren teams die het lastig hadden, maar in de afgelopen jaren hebben we mede dankzij de budget cap de Formule 1 kunnen ontwikkelen en zo de waarde van de teams richting de half miljard dollar kunnen opschroeven.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel! Of bestel ‘m hieronder (met gratis verzending in Nederland!)