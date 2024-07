Mercedes-teambaas Toto Wolff legt uit waarom de race van Lewis Hamilton in Oostenrijk tegenviel. De Brit finishte bijna een halve minuut achter teamgenoot George Russell, die zijn tweede overwinning pakte. Volgens Wolff viel Hamiltons race in het water, vanwege opgelopen vloerschade.

Terwijl George Russell voor de tweede keer in zijn carrière een overwinning mocht vieren, viel de Oostenrijkse race voor teamgenoot Lewis Hamilton tegen. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde uiteindelijk als vierde, en reed 23 seconden later dan zijn teamgenoot over de finishlijn.

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat de pech van zijn coureur al vroeg in de race begon. “Het was een van zijn slechte dagen”, blikt Wolff terug, tegenover MotorsportWeek. “Een behoorlijk goede start en dan bocht 1, in ronde 1, de positie teruggeven was wel heel streng”. Hamilton haalde al vroeg in de race Carlos Sainz in, maar gaf de positie terug om een tijdstraf voor het te wijd gaan in bocht 1 te voorkomen.

Een overstuurmoment, waarbij de Brit over de witte lijn bij de ingang van de pitstraat reed, zorgde ervoor dat Hamilton later nog wel met een tijdstraf te maken kreeg. Dat was nog niet het einde van de pech van de Mercedes-coureur. “Bovendien hadden we bodemschade door de kerbs. De meeste coureurs hadden dat wel, maar de schade was bij hem enorm”, legt Wolff uit. Volgens de teambaas verloor de Brit daarom “tweeënhalve tienden”.

Hamilton blij voor Russell

Hamilton weet zelf niet helemaal zeker wanneer hij precies de schade heeft opgelopen. “Ik denk dat ik in bocht 1 een beetje schade heb opgelopen en dat de vloer toen uit elkaar is gevallen. Ik weet niet wanneer ik de schade precies heb opgelopen”, aldus de Mercedes-coureur, die blij is dat zijn teamgenoot wel kostbare punten heeft kunnen binnenhalen. “George doet het zoals je ziet best wel goed. Dus dat is een enorme opsteker voor ons. Een grote overwinning voor George en het team. Dit is een geweldig resultaat.”

