Goed nieuws voor Formule 1-fans! FIA-president Mohammed Ben Sulayem ziet mogelijkheden voor de terugkeer van de V10-motor. Veel puristen klaagden de afgelopen jaren over het gebrek aan geluid van de huidige hybride-aandrijflijn. Een zescilinder met turbo’s zou niet dezelfde beleving geven als een atmosferische V10. Dankzij duurzame brandstoffen zou het grotere motorblok een comeback kunnen maken.

“De lancering van de Formule 1 in Londen deze week heeft veel positieve discussies losgemaakt over de toekomst van de sport”, schreef Sulayem vrijdag op sociale media. “Terwijl we uitkijken naar de introductie van de reglementen van 2026, die betrekking hebben op het chassis en de power unit, moeten we ook het voortouw nemen op het gebied van toekomstige technologische autosporttrends.” In 2026 stapt de Formule 1 over op een aandrijflijn die nog sterker leunt op elektrische ondersteuning.

Terugkeer van de V10-motor?

“We moeten verschillende richtingen overwegen”, vervolgde de Emirati. “Daarbij moeten we ook kijken naar het brullende geluid van een V10-motor die op duurzame brandstof rijdt. Welke richting er ook gekozen wordt, we moeten de teams en fabrikanten ondersteunen om de kosten van R&D-uitgaven in de hand te houden.” Een groter motorblok is natuurlijk minder milieuvriendelijk, maar zolang deze op synthetische brandstof loopt, is de uitstoot in principe nul.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali suggereerde eerder al dat hij wil onderzoeken welke alternatieve krachtbronnen levensvatbaar zijn binnen de sport. “Als duurzame brandstoffen daadwerkelijk emissievrij en dus klimaatneutraal kunnen zijn, dan hoeven we in de toekomst niet meer zo ingewikkeld te doen over het ontwikkelen van duurzame motoren”, zei hij in augustus tegenover Autosport. “Dus we houden er rekening mee dat we terug kunnen gaan naar motoren die veel lichter zijn en beter geluid produceren.”

Tot en met 2005 was de V10-motor uiterst populair in de Formule 1. Vooral de hoogtijdagen van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher worden sterk geassocieerd met deze krachtige motoren. Benieuwd hoe dat er in die tijd aan toeging? Beluister hier nog eens de techniekspecial van Formule 1 Paddockpraat – terug naar de tijd van de V10!

