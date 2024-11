Zien we Valtteri Bottas ook na 2024 nog terug in de Formule 1? Met het toetreden van General Motors als elfde team op de grid én interesse van zijn oude team Mercedes lijkt de Fin de koningsklasse niet helemaal te hoeven verlaten. Een ding is wel zeker, plaatsnemen naast Max Verstappen bij Red Bull zit er volgens Bottas zelf niet in.

Valtteri Bottas is één van de coureurs die aan het einde van het seizoen zijn stoeltje kwijtraakt. Zijn huidige team Sauber heeft besloten om voor 2025 Nico Hülkenberg en rookie Gabriel Bortoleto aan te stellen als de nieuwe line-up. Bottas is daarom druk op zoek naar een manier om toch in de Formule 1 te blijven. Als vervanger van de nog altijd worstelende Sergio Pérez bij Red Bull lijkt echter geen optie.

LEES OOK: Amerikaanse ploeg, Amerikaanse coureurs? General Motors zoekt talent

Volgens de Fin hebben sommige werknemers bij Red Bull namelijk een hekel aan hem. “Ik heb het gevoel dat er mensen bij Red Bull zijn die mij om de een of andere reden niet mogen”, vertelt Bottas aan de aanwezige media in Las Vegas. “Ik denk niet dat het een optie is, maar dat is mijn gevoel.”

Terug naar Mercedes?

Bottas was vanaf 2017 vijf jaar lang de teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes. De Fin was er ook bij toen de zevenvoudig wereldkampioen in 2021 het gevecht om de wereldtitel met Max Verstappen aanging. Mercedes ziet overigens wel brood in een potentiële terugkeer van de Fin bij de renstal, in de rol van reservecoureur.

LEES OOK: Keert Bottas terug bij Mercedes? ‘Het is zeker een optie’

“Er is niets getekend, er is niets gedaan, maar als we hem terug in de familie zouden hebben, zouden we allemaal vol vreugde zijn”, geeft Wolff aan dat hij een hereniging met Bottas wel zitten, tegenover Viaplay. “Wat je kunt zeggen is dat als je de mogelijkheid hebt om een coureur als Valtteri terug te hebben in de Mercedes-familie, met zijn capaciteiten, met zijn meest recente ervaring met deze moderne auto’s, je jezelf super gelukkig mag prijzen.” Wolff stelt zelfs dat het een “kwestie van tijd” is, voordat Bottas weer in een Mercedes-overall in de paddock te zien zal zijn.

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Bestel dan NU alvast onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas. Vanaf donderdag in de winkel of op de deurmat.