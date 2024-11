In 2026 debuteert General Motors als elfde team in de Formule 1. Via dochteronderneming Cadillac claimde de Amerikaanse autogigant een plek in de koningsklasse. Een nieuw team betekent ook een nieuwe kans voor al het racetalent dat naarstig op zoek is naar een stoeltje. General Motors zou echter in de eerste plaats Amerikaanse coureurs willen vastleggen.

Adviseur en bestuurslid Mario Andretti heeft inmiddels ten minste één kandidaat gevonden om in 2026 te debuteren namens General Motors; de 24-jarige Colton Herta. Herta rijdt momenteel in de IndyCar voor Andretti Global, het raceteam van zoon Michael Andretti. Hij werd eerder al gelinkt aan een stoeltje bij AlphaTauri en beschikt bovendien over een Amerikaans paspoort. Dat is ongetwijfeld goed nieuws voor potentiële sponsoren en de top van General Motors.

“We hebben nog één jaar, dus we houden onze opties open,” zei Andretti senior onlangs tegen GPBlog. “Dat gezegd hebbende, ben ik – vanwege zijn ervaring – een voorstander van Colton (Herta, red.). Ik bedoel, hij heeft op jonge leeftijd samen met Lando Norris geracet, een leeftijdsgenoot die nu prominent aanwezig is in de Formule 1. Daardoor weet hij heus wel wat racen is. Hij heeft bovendien drie jaar in Europa gewoond en heeft een goed gevoel voor de circuits. Vorig jaar reed hij nog een zeer succesvolle test namens McLaren. Het is heel interessant om te zien waartoe hij in staat is in een Formule 1-wagen.”

Bekende gezichten

Omdat General Motors nul ervaring heeft in de Formule 1, is het ook niet ondenkbaar dat ze voor doorgewinterde coureurs kiezen. In 2025 treden maar liefst vier rookies toe tot de sport. Derhalve nemen we ook afscheid van veel racetalent, onder wie oudgedienden Valtteri Bottas en Kevin Magnussen. Bovendien werd fan favorite Daniel Ricciardo in de aanloop naar de GP van de Verenigde Staten al geslachtofferd. Het zijn grote namen met jarenlange ervaring in de koningsklasse en dus interessante kandidaten voor General Motors.

Een andere optie is Mick Schumacher. De Duitse coureur reed slechts twee seizoenen in de koningsklasse, voordat hij in 2023 aan de kant werd gezet. Sindsdien werkt hij echter hard aan een rentree. Zo leek een comeback met Alpine onvermijdelijk, totdat de Fransen alsnog reservecoureur Jack Doohan naar voren schoven. De jongste Schumacher-telg heeft de nodige ervaring, maar biedt met zijn 25 jaar ook toekomstperspectief. Is een samenwerking met General Motors zijn redding? De tijd zal het leren.

IndyCar-coureur Colton Herta zou in 2026 kunnen debuteren in de Formule 1 met het nieuwe General Motors-team (Motorsport Images)

