Sebastian Vettel nam in 2022 afscheid van de Formule 1 en de autosport, maar geniet nog steeds van grote populariteit. Nu Max Verstappen vier titels op rij heeft gewonnen met Red Bull, wordt hij veelal vergeleken met de Duitse vedette, die dat kunststukje tussen 2010 en 2013 al klaarspeelde. Vettel is tegenwoordig echter met heel andere dingen bezig, zo onthulde hij onlangs in een interview.

Het Oostenrijkse OE24 sprak met Sebastian Vettel tijdens een prijsuitreiking in Braunschweig, Duitsland. Een zeldzame kans om eens te horen wat de 37-jarige ex-coureur zoal doet in het dagelijks leven. Sinds hij afzwaaide in de Formule 1, heeft Vettel immers voor een leven buiten de spotlights gekozen. Desgevraagd vertelde de viervoudig wereldkampioen dat hij zich vooral verdiept in de landbouw.

Van Formule 1-auto naar tractor

“Ik volg een korte opleiding in de agricultuur”, aldus Vettel. “Als ik slaag, ben ik geschikt om een landbouwbedrijf te runnen.” De Duitser woont met zijn gezin op een boerderij in Zwitserland, dus het is weinig verrassend dat hij zich wil laten omscholen. Toch zal het even wennen zijn, een tractor in plaats van een Formule 1-auto. Bovendien bewees Oscar Piastri onlangs nog dat het besturen van landbouwmachines best ingewikkeld kan zijn.

De vraag blijft of Sebastian Vettel definitief afscheid heeft genomen van de racerij. Zo lonkt er nog steeds een Le Mans-samenwerking met Porsche. Urs Kuratle, fabrieksdirecteur van Porsche LMDH, gaf eerder deze maand toe dat er wederzijdse interesse is. In maart was Vettel al bij het hoofdkwartier van Porsche Penske Motorsport te vinden. Daar liet hij een stoeltje aanmeten en bracht hij enkele uren door in de simulator. Kort daarna kroop hij daadwerkelijk achter het stuur van de Porsche 963 voor een intensieve test op MotorLand Aragón in Spanje.

