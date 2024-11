Formule 1-coureurs kunnen niet met alle voertuigen uit de voeten. Dat bewees Oscar Piastri toen hij deze week een bezoekje bracht aan de boerderij van presentator Jeremy Clarkson. De jonge Australiër kreeg de uitdaging om een tractor met aanhanger achteruit in te parkeren. Na ‘veertig minuten’ bleek dat een te lastige klus voor de tweevoudig racewinnaar.

Oscar Piastri plaatste dinsdag een video van Jeremy Clarkson, bekend van Top Gear en The Grand Tour, op sociale media. De 64-jarige presentator filmde Piastri terwijl deze een tractor met aanhanger probeerde te parkeren. “Hij is nu al zo’n veertig minuten bezig,” grapte Clarkson. “Waarschijnlijk is de diesel straks op.” Kaleb Cooper, bekend van Clarksons nieuwste televisieprogramma, Clarkson’s Farm, was ook niet overtuigd. “Ik dacht dat hij een coureur was,” voegde hij er lachend aan toe.

Mogelijk worden er meer beelden vrijgegeven wanneer het vierde seizoen van Clarkson’s Farm wordt uitgezonden. De hitserie krijgt begin volgend jaar een vervolg. Jeremy Clarkson is al sinds jaar en dag fan van de Formule 1 en liet zich onlangs nog negatief uit over zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. “Hij heeft zijn beste tijd gehad,” schreef de Brit in zijn column voor The Sun. Tegelijkertijd sprak hij vol ontzag over Max Verstappen, misschien wel ‘de allergrootste coureur ooit’.

Bekijk de video van Oscar Piastri hieronder:

Not sure Piastri’s farm will be happening any time soon pic.twitter.com/jYsVW6U8Ow — Oscar Piastri (@OscarPiastri) November 12, 2024

