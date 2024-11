De Formule 1 bevestigde maandag dat General Motors in 2026 debuteert in de koningsklasse. Onder de merknaam van dochteronderneming Cadillac is het elfde team een feit. Deze ontwikkeling is opvallend, zeker omdat een eerdere samenwerking tussen General Motors en Michael Andretti – zoon van voormalig wereldkampioen Mario Andretti – werd afgewezen. Andretti junior, die in september afstand deed van het project, reageerde via sociale media op het nieuws.

“Het Cadillac Formule 1-team bestaat uit een groep sterke mensen die onvermoeibaar hebben gewerkt om een Amerikaans fabrieksteam op te bouwen,” schreef Michael Andretti maandag op sociale media. “Ik ben enorm trots op het harde werk dat ze hierin hebben gestoken en feliciteer alle betrokkenen met deze gedenkwaardige stap. Ik ga voor jullie juichen.” Ondanks het feit dat Andretti in mindere mate betrokken is bij het project, zullen de faciliteiten en de infrastructuur die hij heeft opgezet nog steeds worden gebruikt.

General Motors richt zich nu volledig op het officiële debuut. Hoewel 2026 nog ver weg lijkt, is het een cruciaal jaar vanwege de introductie van nieuwe reglementen in de Formule 1. Zowel de chassis als de motoren worden dan aan veranderingen onderworpen. Voor nieuwe teams zonder historische data vormt dat een extra uitdaging. Daarom zal General Motors de eerste twee seizoenen gebruikmaken van een bestaande motorleverancier. Vanaf 2028 staan ze met een eigen krachtbron op de grid.

De grote vraag is welke motorleverancier het nieuwste Formule 1-team in de eerste jaren gaat gebruiken. Mercedes staat bekend om samenwerkingen met klantenteams, maar door de toekomstige deal met Alpine heeft het merk het maximale aantal afnemers bereikt. Naar verluidt kijkt General Motors naar Honda en Ferrari. Ferrari verliest in 2026 een klantenteam omdat Sauber dan overstapt naar Audi. Honda heeft een exclusieve overeenkomst met Aston Martin, maar zou open kunnen staan voor een extra samenwerking.

