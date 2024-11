Valtteri Bottas is naar verluidt bezig met een nieuwe deal bij oude werkgever Mercedes. Sauber, het huidige team van de Fin, maakte op woensdag bekend in 2025 afscheid van de coureur te nemen. Er is nu een grote kans dat fans van Bottas de coureur niet al te veel hoeven te missen.

Bottas reed al van 2017 tot en met 2021 voor het Duitse Mercedes, maar moest in 2022 plaatsmaken voor George Russell. De Fin stapte toen over naar het team van Sauber, dat eerst nog twee jaar als Alfa Romeo door het leven ging. Bottas en teamgenoot Zhou Guanyu worden in 2025 vervangen door Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Omdat verder alleen nog Visa RB nog een plekje vrij heeft voor het volgende seizoen, lijkt het dat Bottas zijn dagen als vaste coureur erop zitten.

‘Zeker een optie’

Verschillende bronnen melden echter dat de Fin niet helemaal uit de paddock verdwijnt. Mercedes zou wel geïnteresseerd zijn in een nieuwe deal met hun oude coureur. Naar verluidt zijn de coureur en Mercedes ook al een aantal weken met elkaar in gesprek. “Het is zeker een optie”, is alles wat de tienvoudig Grand Prix-winnaar tot nu toe over een eventuele reünie wilde zeggen.

Mocht Bottas inderdaad bij Mercedes tekenen, dan zou het naar verluidt om een rol als reservecoureur gaan. Ook wordt de Fin dan herenigt met teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker was voordat Bottas bij Mercedes kwam ook de manager van de coureur.

