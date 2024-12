Zien we Daniel Ricciardo toch weer terug in de Formule 1? Naar verluidt is de Australiër de grote favoriet om in een stoeltje van het aankomende elfde team van Cadillac plaats te nemen. Ricciardo moest eerder dit jaar na de Grand Prix van Singapore nog afscheid nemen van de koningsklasse.

De Australiër was tijdens zijn Formule 1-carrière een geliefde coureur, en veel fans baalden daarom ook van het vertrek van Daniel Ricciardo afgelopen september. Volgens het Duitse BILD hoeven fans niet lang meer te treuren, want de voormalig RB-coureur zou de favoriet zijn voor een stoeltje bij het Amerikaanse Cadillac.

Cadillac komt in 2026 als elfde team op de Formule 1-grid. De Formule 1 tekende eind november een principeakkoord met General Motors, het moederbedrijf van het Cadillac-merk. BILD weet te melden dat het Amerikaanse team graag naast een jonge Amerikaanse ster een ervaren coureur in hun bolide wil, die ook een “boegbeeld vanuit een reclame- en marketingperspectief” kan zijn. “(Ricciardo’s, red.) comeback bij Cadillac zou de populariteit van het nieuwe team van nul naar honderd katapulteren”, aldus de Duitse boulevardkrant.

Meerdere opties

Of Ricciardo ook echt terugkomt, blijft nog even afwachten. De Australiër zou volgens het Britse Sun ook al een aanbod hebben gehad om vanaf 2026 met Toyota in NASCAR te gaan racen. De voormalig Red Bull-coureur debuteerde in 2011 in de Formule 1, en pakte in zijn tijd in de koningsklasse acht keer de overwinning. In september werd hij bij Red Bulls zusterteam Visa RB vervangen door Liam Lawson.

