Heb je de start van de Grand Prix van Abu Dhabi gemist? Lando Norris is goed weg en behoudt de leiding. Ook Max Verstappen heeft een goede start maar raakt Oscar Piastri in het gevecht om de tweede positie. Ze vallen beide ver terug. Sergio Pérez heeft later in de ronde een moment en valt daardoor uit. Een korte laatste race voor hem. Bekijk hier een video van de allerlaatste start van het Formule 1-seizoen.

LEES OOK: Bottas heeft spijt van keuze voor Sauber: ‘Dit was een grote fout’

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!