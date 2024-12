“Ik weet dat ik het nog steeds in me heb om te winnen, daar twijfel ik echt niet aan”. Met deze woorden probeerde Lewis Hamilton Ferrari gerust te stellen, tijdens zijn teleurstellende weekend in Qatar. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is alvast om. De Fransman heeft er alle vertrouwen in dat Hamiltons avontuur bij de Scuderia succesvol zal zijn.

“Ik ben niet meer snel” en “ik wil gewoon deze komende races doorkomen”. Het waren zomaar twee uitspraken van Lewis Hamilton tijdens zijn moeilijke raceweekend in Qatar. De zevenvoudig wereldkampioen zat er even helemaal doorheen, maar verzekerde toekomstige werkgever Ferrari er wel van dat hij het racen “heus nog wel kan”.

‘Helemaal geen zorgen’

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur gelooft Hamilton op zijn woord, en geeft aan zich “helemaal geen zorgen” te maken over de toekomstige Scuderia-coureur. De Fransman verwees naar Hamiltons rit vanaf de tiende plaats naar de tweede plaats op de grid tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Vasseur ziet de Amerikaanse Grand Prix als bewijs dat de zevenvoudig wereldkampioen zeker nog kan racen.

“Helemaal niet. Kijk maar naar de vijftig ronden die hij reed in Vegas”, antwoordde Vasseur op de vraag of hij zich zorgen maakt over de vorm van Hamilton. “Starten op P10, finishen (vlak achter, red.) de versnellingsbak van Russell, ik maak me helemaal geen zorgen.” Hamilton ligt wel op koers om de laagste plaats in het coureurskampioenschap uit zijn carrière te pakken. Hij staat momenteel P7, achter teamgenoot George Russell.

