“Het kan me niet meer schelen,” verzuchtte Lewis Hamilton na de sprintrace in Qatar. De Britse vedette won bij de start één plaats, maar was allesbehalve tevreden met zijn zesde positie. Hij kijkt uit naar de winterstop en wil de resterende races met Mercedes zo snel mogelijk achter zich laten. Na een teleurstellende kwalificatie moest hij de pers opnieuw verzekeren dat hij het racen nog niet verleerd is.

De media in Qatar vroegen Hamilton naar zijn laatste races namens Mercedes. In 2025 maakt hij immers de langverwachte overstap naar Ferrari. De vraag rijst of de Italianen zich inmiddels achter de oren krabben. Hamilton kende in 2024 een wisselvallig seizoen, met enkele hoogtepunten, maar ook veel teleurstellende resultaten. Desondanks heeft de zevenvoudig wereldkampioen vertrouwen in zijn nieuwe avontuur bij de Scuderia.

‘Ik ben langzaam’

“Ja, ik kan het heus nog wel,” reageerde Lewis Hamilton op vragen van journalisten in Qatar. Tijdens de kwalificatie voor de reguliere Grand Prix werd hij voor de achttiende keer dit seizoen verslagen door teamgenoot George Russell. Laatstgenoemde noteerde de tweede tijd, maar zou later poleposition erven van Max Verstappen. Hamilton moest genoegen nemen met de zesde startplek. “De auto gaat gewoon niet sneller,” verklaarde hij. “Ik weet dat ik het nog steeds in me heb om te winnen, daar twijfel ik echt niet aan. Maar ik kijk inmiddels wel uit naar het einde.”

“Ik ben langzaam,” verzuchtte Hamilton. “Ik zit een halve seconde achter mijn teamgenoot in dezelfde auto.” De media vroegen vervolgens of dit alleen betrekking had op het weekend in Qatar. “Nee, dat is al het hele jaar zo,” antwoordde hij getergd. Ondanks dat de oud-kampioen dit seizoen twee Grands Prix heeft gewonnen, staat hij slechts op de zevende plaats in het kampioenschap. Het verschil met Russell bedraagt twaalf punten.

