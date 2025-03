De start van Lewis Hamiltons tijd bij Ferrari verloopt tot nu toe rommelig. Vooral de tifosi hoopten op meer dan de momenteel negende plek in het coureurskampioenschap voor de wereldkampioen. Volgens oud-teambaas Günther Steiner is de sterrenstatus van Hamilton soms een nadeel voor Ferrari.

Lewis Hamilton beleeft een seizoenstart vol ups en downs bij Ferrari. De Brit won in Shanghai nog zijn allereerste sprintrace, maar kreeg een etmaal later een diskwalificatie te verduren. Tijdens de openingsrace in Melbourne pakte Hamilton maar één punt, waardoor de zevenvoudig wereldkampioen momenteel negende staat in het coureurskampioenschap.

Volgens oud-teambaas Günther Steiner is het niet meer dan logisch dat de rommelige start van Hamilton bij Ferrari zo onder een vergrootglas ligt. “Ik denk niet dat Ferrari wanhopig is, maar ze willen gewoon goed werk afleveren en hebben daarbij een paar fouten gemaakt”, blikt Steiner terug in de Red Flags-podcast. “De druk is erg hoog. Zodra Hamilton ook maar iets doet, staat hij volop in de schijnwerpers.”

Hamilton de ster

Steiner vertelt hoe dat laatste wel eens nadelig werkt voor zowel Hamilton als Ferrari. “Dat is soms wel eens wreed. Maar het is Lewis Hamilton. Ik denk dat Ferrari wist waar ze aan begonnen toen ze hem aannamen. Je trekt daarmee de aandacht.” De voormalig teambaas van Haas ziet hierbij ook gelijk een groot contrast met Hamiltons oude renstal Mercedes. “Mercedes levert prima werk af dit jaar. Natuurlijk verslaan ze McLaren niet, maar niemand praat over ze. Het is Lewis die de aandacht opeist, hij is een ster.”

