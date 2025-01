Lewis Hamilton heeft zijn laatste taken als Mercedes-coureur volbracht, maar niet zonder nog een paar laatste emotionele woorden van Toto Wolff. De teambaas benadrukt in zijn speech voor de vertrekkend coureur hoe trots hij is om met de wereldkampioen te hebben samengewerkt. Ook staat de Oostenrijker nog even stil bij de in 2019 overleden drievoudig wereldkampioen Niki Lauda.

Lewis Hamilton gaf al vroeg in het seizoen het startschot voor het zogenoemde silly season. De coureur kondigde in februari 2024 aan Mercedes voor Ferrari in te ruilen, waarmee een einde komt aan meer dan een decennium trouwe dienst. Natuurlijk kon de Brit niet vertrekken zonder nog een laatste bezoek aan het Mercedes-hoofdkwartier, waar Toto Wolff nog een aantal emotionele woorden voor de wereldkampioen over had.

“De naam Lewis Hamilton zal lange tijd staan voor grootsheid”, vertelt de teambaas aan de vertrekkend coureur, in een nieuwe video van Mercedes. “Ik vertel mijn kleinkinderen dat ik er trots op was om onderdeel te zijn van de reis van Lewis Hamilton. En dat is iets waar we allemaal trots op kunnen zijn, hoelang iedereen (bij Mercedes, red.) hier ook heeft gewerkt. Of dat nu een maand was of twaalf jaar, zoals ik.”

Lauda

Wolff haalt ook nog even de in 2019 overleden voormalig Formule 1-coureur Niki Lauda aan, die vanaf 2012 mede-eigenaar en adviseur van Mercedes was. “Niki (Lauda, red.) had zijn pet voor je afgenomen. We zijn er trots op dat we allemaal onderdeel van jouw reis met Mercedes hebben mogen zijn”, besluit de Oostenrijker.

Heartfelt final words from Toto to Lewis 🤗 pic.twitter.com/JE8IHIkD6a — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 31, 2024

