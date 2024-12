Lewis Hamilton zal niet gauw door Mercedes vergeten worden. De Brit vertrekt in 2025 naar Italië om aan de slag te gaan als Ferrari-coureur. De impact die Hamilton vooral had op de diversiteit binnen Mercedes zal echter niet met zijn vertrek verloren gaan. “De bolide zal zwart blijven”, onthult teambaas Toto Wolff.

Lewis Hamilton reed in Abu Dhabi zijn laatste race als Mercedes-coureur. De Brit gaat na meer dan een decennium trouwe dienst bij de Duitse renstal naar Ferrari. Hamilton zal echter niet gauw vergeten worden door Mercedes, zo onthult Toto Wolff, en de impact van het werk van de zevenvoudig wereldkampioen zal blijven voortbestaan.

“Hij is een wereldwijd fenomeen en hij heeft zeker een rol gespeeld in de positionering van het merk Mercedes, (hij maakte het, red.) een beetje meer eigentijds en extravagant”, vertelt Wolff aan het Britse Channel 4. Vooral op het gebied van diversiteit had Hamilton een enorme impact bij Mercedes. “We hebben vandaag de dag een groot deel van onze medewerkers uit ondervertegenwoordigde groepen, en dat gaat ons sterk maken. Door de verschillende culturen, verschillende percepties en perspectieven.”

Ook op de Formule 1-grid zelf vroeg Hamilton meer dan eens aandacht voor diversiteit, en Mercedes steunde de Brit graag in zijn acties. “Hij liet ons knielen toen dat nodig was en hij hielp ons om de auto zwart te maken en hij zal zwart blijven. Daar stoppen we niet mee”, aldus Wolff. Mercedes introduceerde in 2020 de zwarte livery, als steunbetuiging aan de Black Lives Matter-beweging.

