Wat is het verschil tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton? Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher durft deze vraag wel te beantwoorden. De Duitser prijst daarbij met name de kwaliteiten van Verstappen en valt het op dat de Nederlandse coureur altijd wel iets extra’s uit de auto kan halen.

Max Verstappen komt met zijn vierde wereldtitel in een illuster rijtje terecht, en evenaart Alain Prost en Sebastian Vettel. Slechts drie coureurs pakten vaker de wereldtitel, waaronder Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Ralf Schumacher, broer van de legendarische Duitse coureur, zegt echter dat Verstappen meer de kwaliteiten van een wereldkampioen bezit dan diezelfde Hamilton.

“Max Verstappen is echt in staat om dat beetje extra te geven, net zoals die uitzonderlijke wereldkampioenen voor hem. Hij maakt het verschil”, vertelt Schumacher aan Sky Germany. “Daar zijn er niet veel van, en ik reken Lewis Hamilton eerlijk gezegd niet tot dat rijtje.” Hoewel de voormalig Formule 1-coureur de Brit “uitzonderlijk” vindt, heeft Hamilton, aldus Schumacher, “net als Sebastian Vettel de perfecte omgeving en auto nodig” om te slagen.

‘Absoluut ongelooflijk’

Verstappen daarentegen niet, volgens Schumacher. In 2024 pakte de Nederlander zelfs zijn vierde wereldtitel, ondanks de kuren van zijn RB20. “Ondanks alle tegenslagen bleef (Verstappen, red.) altijd goed samenwerken met zijn team en leverde hij altijd,” aldus Schumacher. “Als je het vergelijkt met zijn teamgenoot, is het absoluut ongelooflijk.”

