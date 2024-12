Ook in zijn jubileumjaar volgde FORMULE 1 Magazine Max Verstappen op de voet tijdens zijn wereldreis over 24 haltes. Acht redacteuren en drie columnisten vertellen over hun opvallendste, persoonlijke herinnering aan hem in 2024. Dit keer is het de beurt aan hoofdredacteur André Venema.

Lees ook onze andere Max-momenten van dit seizoen!

Red Bulls motorhome was zaterdagavond in Austin al bijna leeggelopen, toen Max Verstappen een kleine club journalisten ontving voor een Nederlandstalige perssessie. Bij dit soort bijeenkomsten is hij over het algemeen vrij ontspannen en vaak ook openhartiger. Zo’n ‘persmoment’ van tien minuten vormt op een zaterdag meestal de afsluiting van zijn gebruikelijke mediaverplichtingen.

Op een zwoele herfstavond in oktober besefte ik waarom Verstappen (niet alleen in Nederland) waarschijnlijk zo populair is. Er zijn weinig wereldsterren, want dat is hij inmiddels getuige ook zijn coververhaal in Time Magazine vorig jaar, die zo wars zijn van grootspraak, dedain of last hebben van een opgeklopt ego. De vraag in Austin luidde of hij wist wie Sting is, eloquente Brit die met The Police en solo sinds de jaren 70 een indrukwekkende discografie heeft opgebouwd. ‘Natuurlijk’, zei Verstappen, quasi verbaasd door de vraag. Hij had de zanger netjes een hand gegeven toen die hem de prijs voor de zege in de sprintrace overhandigde en was vanzelfsprekend met hem op de foto gegaan. Of hij dacht dat Sting hem kende? ‘Zal toch wel… Mijn naam staat op het pak.’

Gortdroog, dat is óók Max Verstappen.

Bekijk hier de kalender voor het seizoen van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)