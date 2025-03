Rijdt Carlos Sainz met een 2024-chassis tijdens zijn debuutjaar voor Williams? Geruchten over de bolide van de Spanjaard staken de kop op nadat de Madrileen tweemaal achter teamgenoot Alexander Albon eindigde. Teambaas James Vowles maakt nu een einde aan deze geruchten over het chassis van Sainz.

Het Williams-avontuur van Carlos Sainz is begonnen met wisselende resultaten. In Melbourne eindigde de race van de Spanjaard vroegtijdig dankzij een crash, terwijl in China Sainz mede door de Ferrari-diskwalificaties een punt mee naar huis nam. Teamgenoot Alexander Albon ging het meer voor de wind en eindigde de twee openingsrace met respectievelijk een vijfde en zevende plek.

Geruchten deden daarom de ronde dat Sainz met een herbouwde 2024-chassis rondreed. Teambaas James Vowles drukt deze theorieën over de auto van Sainz voor eens en altijd de kop in. “Zowel Alex als Carlos gebruikt exact dezelfde uitrusting”, vertelt de Brit in de Vowles Verdict-video. “Hetzelfde chassis, dezelfde voorvleugels, dezelfde versnellingsbakken, alles is van dezelfde specificatie en volgens dezelfde standaard.”

Evolutie

Vowles legt vervolgens uit hoe de 2025-chassis van zowel Sainz als Albon een ‘evolutie’ is van het chassis van vorig seizoen, in plaats van een heel nieuw ontwerp. “Dit biedt ons namelijk de mogelijkheid om te focussen op 2026. Niet op financieel vlak, maar qua tijd”, legt de teambaas uit. “Ik wil er ook aan toevoegen dat ik denk dat een aantal teams op de grid hetzelfde hebben gedaan als wij.”

