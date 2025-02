Zuid-Afrika is op zoek naar sponsors om de Formule 1 terug te brengen naar het land. De Zuid-Afrikaanse minister van sport Gayton McKenzie is naar verluidt in overleg met Red Bull en Heineken om de geldsom voor het uitbrengen van een bod bij elkaar te krijgen. Het Afrikaanse land zou rond de veertig miljoen nodig hebben van de potentiële sponsoren.

Zuid-Afrika is één van de landen die hoopt om in de toekomst een Grand Prix te organiseren, maar heeft naar verluidt moeite om het nodige kapitaal bijeen te krijgen. Het kost een land gemiddeld meer dan 25 miljoen om een Grand Prix te organiseren. PlanetF1 meldt dat Zuid-Afrika rond de veertig miljoen euro nodig heeft van potentiële sponsoren.

Afgelopen woensdag werd al bekend dat het Afrikaanse land de deadline voor belanghebbenden heeft verlengd. Volgens IOL is Zuid-Afrika nu in overleg met meerdere sponsoren, waaronder Heineken en Red Bull, om het kapitaal bij elkaar te krijgen om zo een bod te kunnen doen aan de Formule 1.

“Het organiseren van een Formule 1 Grand Prix zou onze economie, toerisme en ontwikkeling een impuls geven en Zuid-Afrika profileren als een mondiale topsportbestemming”, vertelt de minister van sport van het land, Gayton McKenzie, tegen PlanetF1. McKenzie verzekert daarbij dat het verlengen van de deadline geen teken is van geen belangstelling voor een Zuid-Afrikaanse Grand Prix. “Het is duidelijk dat mensen hierin willen investeren.”

Te vuur en te zwaard

Daarnaast ziet de minister een uitgelezen kans om Zuid-Afrika al in 2027 weer op de Formule 1-kalender te zetten. “We hebben ook veelbelovend nieuws gekregen dat Holland niet terugkomt, dus misschien krijgen we die ruimte in 2027”, aldus McKenzie. “Ik zeg u dat als ik de Formule 1 niet naar Zuid-Afrika breng, ik gefaald heb als minister van Sport. Formule 1 komt te vuur en te zwaard terug.”

