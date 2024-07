De FIA maakte op donderdag de sprintkalender voor het 2025-seizoen bekend. In het volgende Formule 1-seizoen zullen sprintraces in China, Miami, België, Austin, Brazilië en Qatar worden gehouden. Het wordt het vijfde jaar in de Formule 1 dat sprintraces op de kalender staan.

De Grand Prix van São Paulo is de enige race die al sinds 2021 ieder jaar een sprintrace mag organiseren. Het Belgische Grand Prix-weekend organiseert in het volgende Formule 1-seizoen voor het eerst sinds 2023 weer een sprintrace. De sprint wordt verder voor de tweede keer in Shanghai en Miami gehouden, terwijl de Grand Prix-weekenden in Austin en Qatar voor de derde keer een sprintweekend zijn.

“Terwijl het FIA Formule 1-wereldkampioenschap in 2025 zijn 75e verjaardag viert, gaat de sprintrace ook zijn vijfde jaar in als onderdeel van de competitie”, zegt FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem in het officiële persbericht. Volgens de voorzitter is het sprintformat sinds de introductie in 2021 alleen maar verbeterd. “De zes evenementen voor 2025 omvatten opnieuw een interessante reeks circuits en zullen de fans gedurende het seizoen zeker veel extra actie bieden.”

Sprint toekomst van de Formule 1

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is het met Ben Sulayem eens. “De sprint is een groot succes voor de Formule 1 en biedt al onze fans meer actie en races op het circuit. We zien het bewijs hiervan in onze kijkcijfers, de opkomst van fans op vrijdag en bij de promotors en partners.” Volgens Domenicali draagt de sprint bij aan het waarborgen van de toekomst van de motorsport. “De sprint is een geweldig voorbeeld van het toevoegen van nieuwe elementen aan onze sport op een manier die respectvol is voor het kampioenschap. Ik kijk uit naar deze ongelooflijke evenementen gedurende het seizoen.”

