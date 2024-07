McLaren-CEO Zak Brown wil dat de teambazen minder macht krijgen binnen de Formule 1. Volgens de Amerikaan gebeurt het te vaak dat teambazen regelveranderingen proberen tegen te houden om hun eigen coureurs een voordeel te geven. Brown hoopt dat daar verandering in komt.

Naast bestuursorgaan de FIA hebben ook de teambazen behoorlijk veel invloed op de F1-regels, zo legt McLaren-CEO Zak Brown uit. Inspanningen van teams om de regels aan te passen, stuiten soms op weerstand van andere teams tijdens de teamleidersvergaderingen. De Amerikaan denkt daarom dat teams te veel macht krijgen om veranderingen in de regels tegen te houden.

Brown geeft als voorbeeld, tegenover Race Fans, hoe voormalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer een voorstel van McLaren tegenhield. “Toen Lando [Norris, red.] twee jaar geleden strafpunten kreeg, brachten wij onze zaak naar voren dat het merendeel van die strafpunten eigenlijk niet ‘gevaarlijk’ was. Otmar was er faliekant op tegen. Iedereen wilde Lando natuurlijk een raceverbod opleggen. Twaalf maanden later, en Alpine’s Gasly heeft bijna een raceverbod te pakken. Otmar bracht toen precies dezelfde zaak naar voren.” Volgens Brown wist Szafnauer toen ineens niet meer dat hij een jaar eerder tegen had gestemd. “Dat is niet gezond, want het laat zien dat iets het ene jaar misschien wel voor je werkt en het jaar daarop misschien niet.”

Meer zeggenschap FIA

Brown wil dat de FIA en de Formule 1 zelf meer macht krijgen dan de teambazen, om zulke regelaanpassingen vanuit eigen belang te voorkomen. “McLaren wil op een eerlijke, sportieve en rechtvaardige manier racen, wat betekent dat de regels soms voor je werken en soms tegen je. Maar op de lange termijn denk ik dat dat wel gewoon beter voor de sport is. Dan winnen we allemaal.”

Van de Amerikaan hoeven de teams echter niet al hun zeggenschap kwijt te raken. “We moeten nog steeds een even grote stem krijgen. Ik zou echter graag zien dat we afkomen van meerderheidsstemmingen en dat we naar een simpele vijftig procent is het eens, iets komt erdoor gaan.”

