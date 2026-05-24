Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft na de GP van Canada gemengde gevoelens overgehouden aan het raceweekend, waarin Kimi Antonelli een indrukwekkende overwinning pakte, maar George Russell voortijdig moest opgeven door een technisch probleem. De Oostenrijker had genoten van het onderlinge duel tussen de beide Mercedes-coureurs, al wil hij dat ze elkaar in het vervolg íets minder agressief te lijf gaan.

“Ja, een overwinning is natuurlijk een overwinning”, stelde Toto Wolff voorop. “En voor Kimi (Antonelli, red.) is het geweldig, hij heeft het echt verdiend.” De jonge Italiaan won zijn vierde Grand Prix op rij en breidde zijn voorsprong in het kampioenschap verder uit. “Maar ja, aan de andere kant overheerst er een bitterzoet gevoel”, verplaatste Wolff de aandacht naar Russell. “We hebben George als team moeten teleurstellen; een technisch probleem is altijd moeilijk te verwerken. We hadden natuurlijk liever gezien dat ze de hele race bleven vechten en dat dat had uitgewezen wie vandaag had moeten winnen.”

‘Op het randje’

Ook de harde onderlinge strijd tussen Antonelli en Russell kwam ter sprake, waarbij Wolff erkende dat de duels op het scherpst van de snede werden uitgevochten. “Het was op het randje van acceptabel”, grijnsde hij. “Misschien hadden ze tien procent minder moeten geven. Dat gezegd hebbende, had een echte strijd tot de finish ons allemaal veel gelukkiger gemaakt. Maar het is wat het is.”

Tot slot keek Wolff vooruit naar de komende races. Na keiharde gevechten in de sprintrace én de hoofdrace in Montréal wil hij graag met zijn coureurs in gesprek gaan. “De gemoederen moeten eerst even bedaren, denk ik. We willen ook dat George hier mentaal weer bovenop komt. We gaan het onderling bespreken; tegenover onze coureurs willen we altijd transparant zijn.”

