Het Formule 1-weekend in Austin verliep voor Andrea Kimi Antonelli niet zoals gehoopt. De jonge Italiaan zag zijn race op het Circuit of the Americas al vroeg misgaan na een incident met Carlos Sainz in ronde 7. Waar Sainz uitviel, kon Antonelli zijn weg nog wel vervolgen, maar hij eindigde uiteindelijk buiten de punten op de dertiende plaats.

Antonelli begon de race vanaf P7, Sainz startte vlak achter hem op P9. In de tweede ronde haalde de Williams-coureur al Oliver Bearman in, en enkele ronden later kwam het tot een botsing met Antonelli in bocht 15. Sainz remde laat, blokkeerde zijn wielen en raakte de Mercedes van Antonelli. Voor de Spanjaard betekende het race-einde, terwijl Antonelli met lichte schade zijn weg kon vervolgen.

Antonelli uitte na afloop zijn frustratie bij Sky Sports en spaarde Sainz niet: “Ik heb de beelden teruggezien en ik denk niet eens dat hij de bocht had gehaald zonder mij. Hij was veel te optimistisch en blokkeerde ook nog eens zijn wielen. Kijkend naar de hoek van zijn auto, ging hij volledig richting de muur. Hij stond niet eens in de juiste richting. Het is gewoon zonde dat mijn race zo werd verpest — en die van hem ook.”

Gridstraf voor Sainz

De wedstrijdleiding oordeelde dat Carlos Sainz de veroorzaker was van het incident en legde hem een tijdstraf van tien seconden op. Omdat de Williams-coureur de straf niet kon inlossen door zijn uitvalbeurt, wordt die automatisch omgezet in een gridstraf van vijf plaatsen voor de Grand Prix van Mexico. Daarnaast ontvangt Sainz twee strafpunten op zijn superlicentie, waarmee zijn totaal op vier van de twaalf punten komt. Geen ideaal vooruitzicht voor de Spanjaard richting het raceweekend in Mexico-Stad.

