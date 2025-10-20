Carlos Sainz heeft een gridstraf van vijf plaatsen gekregen voor de aankomende GP van Mexico, volgend weekend. De Williams-coureur werd door de stewards als schuldige aangewezen na de botsing met Kimi Antonelli tijdens de hoofdrace in Austin. Sainz – die vanaf een veelbelovende negende startplek zicht had op een nieuwe puntenfinish – moest zijn race vroegtijdig staken.

In ronde zeven van de GP van de Verenigde Staten probeerde Sainz de zevende plaats af te pakken van Antonelli. De Spanjaard zette zijn Williams aan de binnenkant van bocht 15, maar blokkeerde en botste tegen de Mercedes van de jonge Italiaan. De rookie spinde, terwijl Sainz zijn bolide met schade langs de rand van het circuit moest parkeren. Antonelli kon zijn weg vervolgen, maar eindigde door het incident op een teleurstellende dertiende plaats.

Na afloop namen de stewards het incident onder de loep. Zij besloten Sainz te bestraffen met een gridstraf van vijf plaatsen en twee strafpunten op zijn licentie. Daarmee komt het totaal van de Williams-coureur op vier penalty points te staan. In hun officiële verklaring schreven de stewards: “Auto 55 probeerde auto 12 van binnenuit in te halen in bocht 15. Ze raakten elkaar op de apex. De bestuurder van auto 55 hoopte op meer ruimte, maar de vooras van auto 55 bevond zich nooit naast of vóór de spiegel van auto 12. Volgens de Driving Standards Guidelines had auto 55 daarom geen recht op ruimte.” De FIA hield Sainz dus verantwoordelijk voor de botsing, wat leidde tot de gridstraf.

Na afloop verdedigde Sainz zijn actie, al gaf hij toe dat het risico dit keer verkeerd uitpakte. “Ik denk dat het incident er erger uitziet dan het was”, legde hij uit. “Uiteindelijk was het slechts een kleine lock-up met grote gevolgen. Jammer, want we hadden een goed weekend. Natuurlijk kun je op safe spelen en genoegen nemen met P8, maar ik probeerde te vechten voor meer. Soms pakt dat goed uit, soms ook niet.” De Williams-coureur voegde eraan toe dat Antonelli volgens hem ‘heel hard’ verdedigde. “Kimi’s actie was aan de agressieve kant; hij hield de deur stevig dicht. Met die brede apexen hier moet je elkaar gewoon beter aanvoelen. We hebben het dit keer allebei niet helemaal goed gedaan.”

