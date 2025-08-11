Het was afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag voor raceliefhebbers een feest om aanwezig te zijn bij JACK’s Racing Day op het TT Circuit in Assen. Van de Porsche Carrera Cup tot de Dutch GP superkarts en de BOSS GP met oude Formule 1-wagens. En nog veel meer. Bekijk hieronder de korte videocompilatie…
Video: compilatie hoogtepunten JACK’s Racing Day TT Circuit Assen 2025
