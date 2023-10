Ziet Ferrari in René Lammers (15) een potentieel F1-coureur? Het antwoord op die vraag zal snel duidelijk worden. Na eerder al een succesvol trainingskamp bij de renstal is het Nederlandse racetalent deze week opnieuw in Italië. Daar wacht hem, met vijf anderen, onder meer een Formule 4-test. Ferrari beslist volgende week of Lammers juniorrijder wordt. Hoe dat zit? Vijf vragen, vijf antwoorden.

1. Wat is de Ferrari Driver Academy?

De Ferrari Driver Academy werd in 2009 gestart met als doel het scouten en opleiden van jonge racetalenten, om ze klaar te stomen voor een Formule 1-carrière bij Ferrari. De Italiaanse renstal volgt, zoals vele teams, de kartsport op de voet en nodigt geregeld talenten uit om deel te nemen aan een trainingskamp. Zo ook Lammers, eerder dit jaar. Wie daarin een goede indruk maakt, kan naar de zogeheten Scouting World Finals van Ferrari – dat is deze week. Daarin worden talenten nog verder getest en onderzocht én de baan opgestuurd. Eén van hen krijgt sowieso een plek in de Academy.

2. Wat vindt Ferrari tot nu toe van Lammers?

Scouts van Ferrari lieten al enige tijd geleden hun oog vallen op Lammers. Ferrari is dan ook lovend over de vijftienjarige Nederlander. “René, zoon van voormalige Formule 1-coureur Jan Lammers, maakte indruk tijdens ons trainingskamp in Fiorano”, stelt de renstal in een verklaring. “Hij kende een sterk 2023, met de Europese titel in de OK-klasse en een tweede plek op het WK karten.”

3. Wie zijn, naast Lammers, de andere kandidaten?

De andere vijf uitgenodigde talenten voor de Scouting World Finals van de Ferrari Driver Academy zijn Emanuele Olivieri (Italië), Williams Go (Filipijnen), Enzo Yeh (Taiwan), Pedro Clerot (Brazilië) en Pedro Juan Moreno (Colombia).

4. Hoe ziet de week eruit?

Lammers en de anderen arriveerden dinsdag bij het hoofdkwartier van Ferrari in Maranello. Ze werden welkom geheten door Marco Matassa, hoofd van de Ferrari Driver Academy (en oud-engineer van onder anderen Carlos Sainz in diens tijd bij Toro Rosso). De talenten ondergaan diverse soorten tests. Die geven Ferrari deze week een beeld van hun fysieke en mentale vaardigheden, hun houding en de omgang met bijvoorbeeld sponsoren en media.

Op donderdag is er een trackwalk op het circuit Fiorano, waar ze vervolgens op vrijdag en zaterdag daadwerkelijk in actie komen. De coureurs stappen dan in een Formule 4-wagen van het Italiaanse team Prema. Daarin doen ze op beide dagen een racesimulatie.

Ze worden begeleid door Tuukka Taponen, vorig jaar de winnaar van de Scouting World Finals. Hij werd dit jaar tweede in de UAE F4 series en boekte ook vijf overwinningen in de Italiaanse Formule 4 en Euro 4. Taponen zal op beide dagen overigens een rondetijd rijden waar Lammers en consorten zich aan moeten gaan spiegelen.

5. En hoe gaat het daarna verder?

De engineers van de Ferrari Drive Academy gaan alle data nauwgezet bestuderen en kijken naar de onderlinge verschillen tussen de talenten. Daarbij kijkt de renstal niet alleen naar pure snelheid van Lammers of een van de anderen. Ook hun handelen en optreden tijdens de gehele week komt aan bod. Ferrari beoordeelt ook in hoeverre iemand iets kan leren en hoe de prestatiecurve is (rekening houdend met al wel of niet eens gereden hebben in een F4-auto).

Het is dus een proces waarin allerlei aspecten een rol spelen. Ferrari maakt na enkele dagen een winnaar bekend. Die gaat deel uitmaken van de Driver Academy en krijgt daarmee een plek die uiteindelijk kan leiden tot een stoeltje in de Formule 1 bij Ferrari.