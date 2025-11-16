Cadillac maakt vaart met de voorbereidingen op zijn Formule 1-debuut in 2026. Het nieuwe Amerikaanse team wil nog vóór de wintertests in Barcelona zijn eerste eigen auto de baan op sturen, zo bevestigde teambaas Graeme Lowdon tijdens het raceweekend in São Paulo. Coureur Sergio Pérez heeft al getest namens Cadillac, maar moest daarvoor een SF-23 lenen van motorleverancier Ferrari.

Het nieuwe Cadillac-team voegt zich volgend jaar als elfde team op de Formule 1-grid. De formatie bestaat deels uit bekende gezichten: meervoudig racewinnaars Valtteri Bottas en Sergio Pérez zijn gecontracteerd. Deze ervaren line-up moet ervoor zorgen dat Cadillac vanaf het eerste moment competitief voor de dag komt. Binnenkort hoopt het team de eerste meters te maken met de eigen Formule 1-auto. De planning is strak, bevestigde Graeme Lowdon.

‘Tijd is de vijand’

“Alles ligt op schema”, aldus de teambaas. “Over minder dan vijftig dagen zullen we de motor voor het eerst opstarten. Daarna volgt een eerste rit in januari, en vervolgens de testdagen in Barcelona.” Eind januari reizen alle Formule 1-teams af naar het Circuit de Barcelona-Catalunya voor een uitgebreide privétest. De tijdsdruk is enorm, benadrukt Lowdon. “Tijd is de grootste vijand in een project als dit. We weten dat we in de eerste week van maart in Melbourne moeten staan. Die deadline valt niet te verschuiven.”

“Er is zóveel te doen”, vervolgde hij. “Onze inschrijving werd pas in maart 2025 bevestigd, dus de marge is erg krap. In die tijd moesten we niet alleen de auto bouwen, maar ook produceren, ontwerpen, personeel aannemen en onze faciliteiten op orde krijgen. Het is een enorme uitdaging.”

Terwijl Cadillac zijn eigen Formule 1-auto samenstelt, werkte Sergio Pérez deze week al een tweedaagse test af in een Ferrari. De Scuderia levert tot en met 2028 de motoren voor de Amerikaanse formatie en stelde daarom een SF-23 ter beschikking op Imola. Op foto’s is te zien hoe Pérez, volledig in het zwart gekleed, rondreed in de eveneens zwart uitgevoerde Ferrari. “Ik vind het geweldig om alles in werking te zetten”, reageerde hij bij F1.com. “De timing is perfect, want het is vlak voor de tests in januari. Tijdens deze twee dagen wil ik zien wat ik fysiek nog kan verbeteren. Het geeft me een goede leidraad voor de winter, zodat ik me daarop kan richten.”

