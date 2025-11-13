Sergio Pérez kwam donderdag in actie op het circuit van Imola. In aanloop naar zijn Cadillac-debuut testte de Mexicaanse routinier met een Ferrari SF-23, uitgevoerd in een zwarte kleurstelling. Omdat het nieuwe Cadillac-team nog geen eigen testauto’s heeft om op terug te vallen, klopte het aan bij de Scuderia. Ferrari onderhoudt immers nauwe banden met Cadillac; tot en met 2028 leveren de Italianen de motoren voor de Amerikaanse renstal.

Een bijzonder gezicht op Imola deze ochtend; Sergio Pérez maakte zijn eerste meters als Cadillac-coureur – en wel in een Ferrari SF-23. De auto – waarmee Charles Leclerc en Carlos Sainz in 2023 aan het kampioenschap deelnamen – was voor de gelegenheid uitgevoerd in een gitzwarte livery. Het ontbrak de bolide bovendien aan sponsoruitingen, waardoor Pérez als een soort zwarte schim over het asfalt scheerde. Als Batman ooit een Formule 1-auto aanschaft, komt die er waarschijnlijk zo uit te zien.

Ferrari-power

Het is weinig verrassend dat Pérez juist in een Ferrari mag testen namens zijn nieuwe werkgever. Cadillac zal pas vanaf 2029 een eigen Formule 1-krachtbron leveren – tot die tijd maken de Amerikanen gebruik van Ferrari-power. Voor Checo, die sinds vorig jaar niet meer in een Formule 1-auto heeft gereden, was het een ideale gelegenheid om zijn racevaardigheden weer wat op te warmen. Na zijn ontslag bij Red Bull bekeek de 35-jarige Mexicaan de Formule 1 vanaf de zijlijn.

Vrijdag komt Pérez opnieuw in actie op Imola, wederom in de Ferrari SF-23. Zijn toekomstige teamgenoot, Valtteri Bottas, is voorlopig niet van de partij. De Fin staat nog onder contract bij Mercedes en kruipt voor Cadillac slechts sporadisch in de simulator.

