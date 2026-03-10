Autocoureur en FORMULE 1 Magazine-columnist Tom Coronel heeft zijn raceprogramma voor het aankomende seizoen bekendgemaakt. De Nederlander neemt deel aan verschillende grote wedstrijden, waaronder prominente races op de Nürburgring. Zodoende treft hij daar ook Max Verstappen, die na de GP van Australië bevestigde dat hij meedoet aan NLS2 en de beruchte 24-uursrace op The Green Hell.

Tom Coronel komt de komende tijd opnieuw uit in de GT3, ditmaal in een Audi R8 LMS GT3 van het Duitse Max Kruse Racing-team. Samen met vaste partner Jan Jaap van Roon en Red Bull-simcoureur en analist Rudy van Buuren neemt hij deel aan drie NLS-races én de 24 uur van de Nürburgring. Later deze maand komt Coronel al in actie tijdens NLS2, waarin hij onder andere zal strijden tegen Max Verstappen. De Nederlandse Formule 1-coureur wil deze wedstrijd gebruiken om zich voor te bereiden op zijn 24-uursdebuut in mei. Zowel Coronel als Verstappen komt uit in de SP9-klasse, de snelste categorie.

“Op de Nürburgring werken we ook dit jaar weer samen met Max Kruse Racing, waarmee we ook vorig jaar al reden, maar we stappen dit seizoen over van de Porsche 911 Cup-auto naar de Audi R8 LMS GT3, wat duidelijk een niveau hoger is”, lichtte Coronel toe via zijn website. “Met de Audi rijden we in de SP9-klasse, de hoogste categorie in de races op de Nürburgring, waarin de competitie dit jaar sterker is dan ooit. En natuurlijk is het voor Nederlandse rijders heel gaaf om samen met Max Verstappen te racen.”

Naar verwachting brengt Verstappen flink wat extra media-aandacht naar de etmaalrace. Toen hij vorig jaar zijn NLS-debuut maakte, was er al sprake van Max Mania op en rond het circuit. “Reken maar dat het weer een geweldig evenement wordt, met nog meer Nederlandse fans en media-aandacht”, bevestigde Coronel. “De race wordt ook met Nederlands commentaar uitgezonden op Viaplay en gedeeltelijk op Viaplay TV. Later in het seizoen doen we nog een NLS-race, want de Nordschleife blijft gewoon het mooiste circuit om op te racen.”

“Dit wordt een supermooi programma met bekende partners. Ik ben blij om weer met een GT3 te kunnen racen”, concludeerde Coronel. Alvorens hij zich volledig focust op de Nürburgring, komt de Gooische coureur ook uit in de Gedlich Winter Series en de Michelin 24H Series. Daar racet hij met een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo van het Belgische Comtoyou-team. “Dat wordt de eerste keer sinds 2019 dat ik weer met een GT3-auto rijd, maar we hebben getest en dat verliep bijzonder goed, dus ik ben er klaar voor”, lacht hij.

Raceprogramma Tom Coronel

Datum Evenement Auto 12 t/m 15 maart 2026 Gedlich Winter Series, Barcelona Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo 21 maart 2026 NLS2 Audi R8 LMS GT3 11 april 2026 NLS3 Audi R8 LMS GT3 17 t/m 19 april 2026 Michelin 12H, Spa-Francorchamps Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo 14 t/m 17 mei 2026 24 uur van de Nürburgring Audi R8 LMS GT3 5 t/m 7 juni 2026 12h Circuit Paul Ricard Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo 12 september 2026 NLS8 Audi R8 LMS GT3

