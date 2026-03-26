Tom Coronel heeft een bijzondere band met Japan. Hij woonde enkele jaren in het land van de rijzende zon en kent als geen ander de Japanse cultuur. Ondanks de huidige problemen van Honda als motorleverancier van het F1-team Aston Martin rekent hij op een sterke wederopstanding, vroeg of laat, zo schrijft hij in zijn column in FORMULE 1 Magazine. “Geloof me, in de fabrieken bieden mensen zich vrijwillig aan om overuren te maken.”

Lees hieronder alvast een korte passage uit de column.

“We weten dat Honda het nog niet voor mekaar heeft. De testdagen zeiden wat dat betreft genoeg. Maar we weten ook dat Honda het vroeg of laat wel voor mekaar gáát krijgen. Dat is het overlevingsinstinct van de Japanners. Die gaan net zolang door totdat ze gewonnen hebben. Dat hebben ze met Max Verstappen en Red Bull ook gedaan natuurlijk. Vergeet niet, daarvoor hadden ze ook moeilijke jaren als motorleverancier van McLaren en Toro Rosso.

Voor Fernando Alonso is dit wel een stevige streep door de rekening, dit seizoen was zijn kans op zijn laatste kunstje. Maar voor Honda geldt, opgeven is geen optie. Oorlog maken, mensen ontslaan, dat heeft allemaal geen zin. Ze weten daar nu ook wel wat goed en fout is en daar gaan ze nu met alle energie mee aan de slag. Geloof me, in de fabrieken bieden mensen zich vrijwillig aan om overuren te maken. En in Japan begrijpen ze het spelletje echt wel, ze werken er al heel lang met hybride systemen. Niet voor niets kwamen de eerste elektrische auto’s zo ongeveer allemaal uit Japan. Nu is ergens wat misgegaan in het proces en de ketting breekt altijd bij de zwakste schakel, maar ze komen er absoluut bovenop. Honderd procent.”

