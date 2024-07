Ex-teambaas Mattia Binotto geniet al ruim een jaar van het leven buiten de Formule 1. Ferrari schoof de 54-jarige Italiaan in 2023 aan de kant voor Fred Vasseur. Echter, de ingenieur zou zomaar een rentree kunnen maken bij een concurrerend team. Flavio Briatore zwaait sinds kort met de scepter bij Alpine – de Franse renstal werkt aan een opmars in het kampioenschap en zou de ervaring van Binotto goed kunnen gebruiken.

Mattia Binotto werd eind 2022 – na vier jaar trouwe dienst als teambaas – op straat gezet ten behoeve van Fred Vasseur. Sindsdien heeft hij geen rol meer gespeeld in de Formule 1. Bij Alpine zouden ze overwegen Binotto een job aan te bieden. Het is het werk van Flavio Briatore, die sinds een paar weken een adviserende rol heeft bij het team uit Enstone. De flamboyante Italiaan heeft al meerdere projecten op touw gezet; ook de aanstaande F1-tests met Mick Schumacher zouden op aanraden van Briatore zijn georganiseerd.

Nieuwe motoren?

Volgens Formu1a.uno hebben deze ontwikkelingen alles te maken met motorleverancier Renault. Eind juni werd bekend dat de Franse autogigant twijfels heeft over de betrokkenheid bij de Formule 1. Sindsdien zou Briatore gretig op zoek zijn naar een nieuwe leverancier. Ferrari en Mercedes zijn de enige logische kandidaten die Alpine van motoren kunnen voorzien. De Fransen zouden inmiddels verwikkeld zijn in onderhandelingen met beide teams, al is Ferrari de absolute favoriet.

De belofte van een Ferrari-motor in de Alpine kan doorslaggevend zijn voor Mattia Binotto, die ongetwijfeld alleen terugkeert als er een veelbelovend project in de steigers staat. McLaren heeft inmiddels al bewezen dat een klantenteam niet onder hoeft te doen voor de grootste teams in de sport.

